Letošní sympozium s názvem Dačická řežba má pořadové číslo patnáct a hostí stejný počet autorů jednotlivých děl. Ta po dokončení zkrášlí město i jeho okolí. Mezi muži s motorovými pilami vyčnívají i dvě ženy. Jana Schlosserová se akce účastní už minimálně po sedmé. „Na objednávku města tady vytvářím renesanční věž kostela svatého Vavřince u příležitosti výročí její stavby. Po dokončení by měla stát někde v blízkém okolí kostela. Není to úplně jednoduchá práce, protože kmen je oválný, křivý a člověk se do něj musí trefit s nějakým pevným architektonickým tvarem. Řezbařina navíc funguje jinak než truhlařina, takže je náročné splnit očekávání rovin pouze motorovou pilou,“ popsala umělecká sochařka Jana Schlosserová, která učí výtvarný obor na základní umělecké škole v Jemnici a Moravských Budějovicích.