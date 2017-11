Dačické íčko má nejlepší sezonu

Dačice - Více než osm tisíc klientů navštívilo v letošní turistické sezoně informační centrum v Dačicích.

Nejúspěšnější sezonu letos zažili pracovníci dačického infocentra. Do přízemí radnice na Palackého náměstí si pro informace přišlo víc než osm tisíc návštěvníků. Jak uvedl starosta Karel Macků, jednalo se letos o již 14. turistickou sezonu, v níž dačické informační centrum funguje. "V letošní hlavní turistické sezóně, tedy od června do září, navštívil dačické íčko prozatím nejvyšší počet klientů v porovnání s roky předchozími," vyzdvihl a dodal, že nejvíce klientů si přišlo pro informace v pondělí 3. července, kdy jich bylo obslouženo 222.

Dačické infocentrum přitom kromě poskytování informací nabízí i prodej tradičních turistických suvenýrů včetně hygienicky baleného cukru, který připomíná, kdo dal světu kostkový cukr. Dále má v nabídce širokou škálu propagačních materiálů a různých map, nechybí také nabídka regionální literatury. Starosta dodal, že samozřejmostí je kompletní turistický servis, tedy informace o ubytování, stravování, turistických cílech, památkách, tipech na výlety. "Na infocentru si můžete také zakoupit vstupenky na všechny akce konané v Kulturním domě Beseda včetně promítání kina. Dále je zde k dispozici veřejný internet, kopírování, laminace, zhotovení kroužkové vazby, odesílání faxu či skenování," vyjmenoval.

Infocentru se v letošním roce také podařilo získat dvě dotace v celkové výši 75 tisíc korun. "Díky nim byla realizována výroba a tisk nových propagačních materiálů s názvem Dačické baroko a dále bylo pořízeno IT vybavení, jako počítač pro veřejnost, tiskárna na vstupenky a další," upozornil Karel Macků.

Nyní, mimo sezonu, je turistické informační centrum v Dačicích otevřeno v pondělí a ve středu od 7.30 do 17, v úterý a ve čtvrtek od 7.30 do 15 a v pátek od 7.30 do 14 hodin.