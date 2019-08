Dačice – Kůrovcová kalamita v dačických lesích už narostla do obrovských rozměrů. „Je to jeden z vrcholů sezóny. Další čekáme ke konci vegetačního období. Předpokládám, že ještě vytěžíme 400 až 500 tisíc kubíků, za první pololetí to letos bylo 230 tisíc kubíků,“ popsal Jiří Müller, vedoucí dačického odboru životního prostředí.

Holiny po řádění kůrovce či vichřice na Olomoucku. Ilustrační foto | Foto: Deník / Daniela Tauberová

Na Dačicko se kůrovec dostal z jižní Moravy a napadl smrky. „Stromy se nám sypou před očima. Jeden den jsou zelené a druhý den opadá žluté jehličí. Je to přírodní katastrofa. Do pěti let tu žádné smrkové lesy nebudou. Neexistuje žádná obrana. Škody se dají těžko spočítat. Jen na pozemcích města je to za celé období kalamity 45 milionů. A ekologická újma je přes sto milionů.“ dodal Jiří Müller.