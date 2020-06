V polovině května převzal Dům dětí a mládeže v Dačicích k užívání zcela nové prostory v Bratrské ulici. Po dokončení stěhování už by si tu děti mohly užít příměstský tábor o letních prázdninách.

„Už před lety jsme uzavřeli dohodu s Jihočeským krajem o tom, že společnými silami nový dům postavíme a že jeho výstavbu budeme i společně financovat. Stavba má vyjít na něco přes dvacet milionů korun. Od skutečných nákladů se pak odečte dotace Zelená úsporám a o zbytek se s krajem rozdělíme půl na půl,“ uvedl dačický starosta Karel Macků.

Investiční akce zaplatí kromě budovy a vybavení interiérů také parkoviště u Domečku. To bude sloužit především pro potřeby DDM, pokud ale bude zavřeno, může tam zaparkovat každý. Ocení to například rodiče, kteří ráno vozí děti do sousední školky.

Nová budova Domu dětí a mládeže v Bratrské ulici v Dačicích je dvoupatrová, první patro je v pohledu z ulice v podstatě suterénem. V horním patře se kromě společenské místnosti a dílen nachází i šatny a kanceláře. Dole je pak baby klub a velká novinka dačického Domečku. Vlastní tělocvična.

„Ta je pro nás rozhodně největší plus. Bude hodně vytížená. Zájemce o nové kroužky máme už teď. Společenská místnost je také velikánská, budou v ní probíhat veškeré akce pro větší počet lidí. Samozřejmě zachováme i výtvarné nebo speciální kutilské dílny. Prostoru je tam dost a místo se najde pro všechny naše kroužky,“ zmínila vedoucí DDM Jaromíra Bačáková.

V dosavadním místě v areálu nemocnice Domeček loni provozoval 34 kroužků. Nové zázemí umožní nabídku v budoucnu rozšířit. Od září by jich tu mohlo fungovat až padesát. Některé naváží na tradici, některé budou úplně nové.

„Otevřeme turistický kroužek, plánujeme nabídnout taneční styly, které v Dačicích ještě nejsou, těšíme se i na mladého reportéra. Ten bude vydávat i svůj malý časopis. Chybět nebude dívčí klub, dramatický kroužek, abeceda první pomoci a nabídneme i deskové hry. Největší radost mám ale z lodního modeláře,“ dodala vedoucí Domečku.

Do kroužků pro příští školní rok se děti začnou zapisovat až v září. Do srpna Domeček na svém webu uveřejní ucelenou nabídku. Ještě předtím ale musí proběhnout stěhování.

„Byli bychom rádi, kdyby tu už v červenci mohly probíhat příměstské tábory. Na začátek září pak plánujeme den otevřených dveří, aby se sem rodiče s dětmi mohli podívat,“ poznamenala Jaromíra Bačáková.

Místo pro nový Domeček nebylo vybrané náhodou. V těsném sousedství se totiž nachází většina dalších služeb pro děti, včetně školy a školky.