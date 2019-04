V areálu dačické nemocnice vznikl díky rekonstrukci a rozšíření jednoho nemocničního pavilonu domov pro seniory s 73 lůžky. Jeho zřizovatelem a investorem je Jihočeský kraj, projektantem společnost JPS J. Hradec a zhotovitelem stavby firma HSF System Ostrava. Porota ocenila řadu parametrů stavby (viz infobox). Moderní zázemí a služby odpovídají standardům 21. století, samozřejmostí jsou samostatné a dvoulůžkové pokoje.

Podle slov vedoucí dačického domova Stanislavy Šenkyplové se kvalita a péče o klienty výrazně zvýšila.

„Výhodou je i okamžitá dostupnost lékařů v areálu nemocnice, k nimž klienty doveze v případě potřeby personál domova,“ říká.

Porota ocenila:

- pozitivní vyznění vnějšího výrazu a interiérového řešení stavby,

- komfortní obytné prostory,

- intuitivní orientaci v jednotlivých patrech

- a dobře provedené sadové úpravy kolem dačického domova pro seniory

A jak hodnotí pobyt v novém dačickém domově samotní klienti? „Jsme spokojení a navíc máme hodnou vedoucí. Předtím jsme bydleli v domově v Budíškovicích, odkud jsme se sem přestěhovali. Je to tu lepší a hezčí,“ chválí si Mária Šabatská (82 let).

„Mám jednolůžkový pokoj a vše je tu po ruce, koupelna, toaleta, kuchyňská linka i lednička. Také mám svoji televizi, rádio a nic mi nechybí,“ podotkla 72letá Miroslava Dvořáková. „Chodíme tu zpívat, teď jsme dělali velikonoční výzdobu a pekli jsme beránka a mazanec,“ přiblížila činnosti v domově.

Jak dále vedoucí domova Stanislava Šenkyplová upozornila, je od ledna otevřen také denní stacionář pro zájemce z řad seniorů, kteří nechtějí být doma sami. Ti se mohou od pondělí do pátku vždy od 7 do 17 hodin zapojit do aktivit společně s klienty domova. „Stacionář využívají také lidé, kteří se třeba bojí nechat svého tatínka doma samotného, když jsou v práci,“ vysvětlila. „Teď u nás byla na exkurzi děvčata z Moravských Budějovic, která tam studují ošetřovatelství, a hned u nás chtěla pracovat,“ dodala vedoucí.