Dačice – O finančním příspěvku ve výši šest tisíc korun na cyklotrialový sport rozhodli dačičtí radní. Získá ho mladý nadšenec z Budíškovic Lukáš Müller, který pravidelně vystupuje na akcích pořádaných městem Dačice.

Cyklotrialista Lukáš Müller Budíškovice Dačice | Foto: archiv Agentura Dobrý den Pelhřimov

Rada města obdržela jeho žádost o finanční příspěvek, ve které zmínil své dosavadní sportovní úspěchy a také plán sportovních aktivit v letošním roce včetně rozpočtu na tuto cyklotrialovou sezonu. Cyklotrialovému sportu se intenzivně věnuje devět let. Lukáš Müller se dostal až do elitní kategorie v České republice a kromě toho je držitelem několika zápisů v České knize rekordů.



„V letošním roce by si rád splnil svůj sen. Chce se zúčastnit mistrovství světa v Číně a změřit své síly s těmi nejlepšími. Proto jsme se rozhodli tento zajímavý a jistě náročný sport finančně podpořit,“ doplnil starosta Dačic Karel Macků.