Dačičtí radní na svém zasedání minulou středu doporučili zastupitelstvu města schválit udělení grantu na individuální dopravu seniorů českobudějovickou společností Ledax.

Peníze. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Roman Dušek

Místostarostka Kateřina Marková uvedla, že na vypsaný grant byla podána jedna žádost a zmiňovaná společnost splnila všechny stanovené podmínky. Individuální doprava seniorů by měla na území Dačic a jejich místních částí fungovat od úterý 15. září. "Jedná se o službu pro občany starší 65 let, která má usnadnit cesty k lékaři, na nákup, do lékárny, na hřbitovy, nádraží, či na úřady. Pro využívání individuální dopravy bude nutné se zaregistrovat na sociálním odboru městského úřadu, kde zájemci o užívání služby následně získají i kupony. Konkrétně deset kusů na měsíc," upřesnila základní informace o nové službě.