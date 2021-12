Jak potvrdila dle jejího názoru i slov veterináře, který pejsky viděl a veterinárního technika, který pejsky myl a stříhal, nemohlo jít jen o měsíční „nepéče.“ „Jednalo se o dlouhodobé selhání. Nelze se postarat o padesát psů dlouhosrstého plemene v jednom člověku. Tato plemena potřebují mimo jiné pravidelnou péči o srst, oči a oblast zadečku, více než krátkosrstá. A to prostě časově ještě s porody a péčí o nově narozená štěňata nelze kvalitně zvládat,“ sdělila Anežka Jedličková.

Hrůzný obraz

Nánosy mazu v uších, ušní boltce zdeformované od otehematomů, dermatomykoza a ušní svrab, to byl obrázek němých tváří zabavený jediné chovatelce. „Zubní kámen ve vrstvě, která musela vznikat roky, z toho záněty dásní, často na hranici sepse. Oči s výtokem různého stupně až po hnisající záněty, jedna fenka měla oči dokonce úplně zalepené pod vrstvou hnisu a chlupů, tak že v podstatě neviděla,“ popsala Jedličková hrůzný stav zvířat.

Pokud máte důvodné podezření na porušování zákona na ochranu zvířat proti týrání, nelegální množírnu i jiné formy týrání, nebuďte lhostejní a nenechávejte si toto pro sebe. Vše můžete zdokumentovat a nahlásit na příslušní odbor životního prostředí, veterinární správu a policii, případně se obrátit na neziskovou organizaci hájící práva zvířat, kde vám poradí, jak jednat. V žádném případě důkazy o týrání zvířat nezveřejňujte přes sociální sítě, protože tímto pouze upozorníte pachatele, který následně hbitě stropy odstraní a připraví se i na případnou kontrolu.

„Ani o drápky nebylo pečováno dlouhodobě, takto opravdu za měsíc nepřerostou, v kůži mají někteří z života v nečistotě spoustu zanícených atheromů,“ dodala další problémy.

Srst některých byla zacuchaná až ke kůži a způsobovala výrazný diskomfort pohybu. „Byla silně znečištěna, anální otvor měla většina přijatých psů zalepený stolicí tak, že už v podstatě nemohla ani normálně kálet,“ uvedla dále.

I přes snahu zemřelo

Psi podle Jedličkové byli při převzetí dehydratovaní, hubení, štěňata na pokraji smrti. „Jedno ze čtyř miminek, která jsme převzali, boj o život ani přes okamžité umístění na hospitalizaci a infuzní terapii, nezvládlo,“ uzavřela smutnou zprávou.

Zájmový spolek Miniazyl Voříškov je přechodný domov, kde se psům dostane lásky, kvalitní stravy, vycházek do krásného okolí, socializace, výcviku a pomazlení. Myšlenka na založení napadla v roce 2013 dvě holky, Anežku Jedličkovou a Lenku Frkovou. Nedílnou součástí péče je i zajištění veterinární péče, proto spolupracujeme se špičkovými veterináři. Psi a ostatní zvířata se do Voříškova dostávají přímo od majitelů, kteří je z různých příčin už nemohou mít u sebe, z důvodu odebrání pro týrání nebo z chovu v nevhodných podmínkách, v neposlední řadě zvířata ztracená a zatoulaná. Spolupracují s dalšími útulky a organizacemi, od kterých do rodinného azylu přijímají především psy problémové, se strachovou agresivitou nebo velmi plaché. Trpělivě s nimi pracují, aby měli šanci na adopci a plnohodnotný život.