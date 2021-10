A Daniel Landa, který kritizuje vládní opatření proti koronaviru, vyzval i další své příznivce, aby volili v Trocnově.

Na Daniela Landu čekalo v Trocnově, který patří pod město Borovany, několik desítek lidí. Buď jeho příznivců, nebo těch, kteří zareagovali na výzvu, aby se jako nevoliči tentokrát do hlasování zapojili.

Nebývalý ruch ve vesničce byl pro místní překvapením, mnozí dopředu nevěděli nic o tom, že se zpěvák ohlásil k volbám do Trocnova. "Kdož je to Landa," reagoval dokonce jeden z nejstarších místních starousedlíků na sdělení, kvůli komu je ve vsi tolik lidí. Když se dozvěděl, že jde o zpěváka, konstatoval, že on si pamatuje akorát Karla Gotta.

Samotný Daniel Landa pak dorazil před 15. hodinou na motorce s několika dalšími jezdci. Zpoždění vysvětlil tím, že trochu bloudili v závěru cesty. Z hlavního tahu se totiž do Trocnova nedá odbočit kvůli stavbě nového mostu přes železnici a je nutné jet objížďkou. Zpěvák po příjezdu poděkoval všem, kteří dorazili a vyzval veřejnost, aby se nebála volit zcela podle své vůle. "Nebojte se volit srdcem, nebojte se volit strany, které průzkumy podceňují," uvedl Daniel Landa. V pátek ještě plánoval cestu na Hlubokou a v sobotu že chce navštívit rodiště Jana Žižky.

Na Daniela Landu se v Trocnově čekalo. Voliči sem přijeli například z Prahy nebo severních Čech. "Léta jsme byli nevoliči, teď jsme se rozhodli volit," zmínil mladý muž z dvojice, která přijela ze severních Čech a dodal, že jeho účast v Trocnově nesouvisí s výzvou Daniela Landy, ale různá omezení v současnosti platná jej také štvou.Starosta Borovan Petr Jenkner, pod Borovany Trocnov patří, konstatoval, že Trocnov má 76 voličů, ale nyní mají připraveno dalších 600 volebních lístků.

"Naddimenzovali jsme volební lístky, museli jsme připravit větší množství dezinfenkce. Požádal jsem České dráhy, o zajištění dostatečné kapacity náhradní přepravy . Očekával jsem, že může přijet více lidí," uvedl Petr Jenkner. Na železniční trati je totiž výluka.