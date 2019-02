Jihočeský kraj – Dobrý skutek může udělat v sobotu každý. Stačí nakoupit trvanlivé potraviny a drogistické zboží ve vybraných prodejnách a přímo tam je v rámci šestého ročníku Národní potravinové sbírky předat na označeném místě.

Do této charitativní akce, jež letos upozorňuje na nelehkou situaci matek samoživitelek, se v našem kraji zapojí 39 obchodů a supermarketů. Od sobotní 8. do 18. hodiny lzev prodejnách Albert, BILLA, dm drogerie markt, Globus, Lidl, Makro, Penny Market, ROSSMANN a Tesco věnovat lidem, kteří je potřebují, trvanlivé potraviny jako konzervy, mouku, rýži, luštěniny, olej, cukr, čokoládu a drogistické zboží, například dětské pleny a kosmetiku, mycí potřeby.



Vše darované bude postupně rozděleno mezi matky samoživitelky, seniory, lidi v azylových domech, občany s postižením, rodiny ve finanční tísni, bezdomovce a další. Ve kterých prodejnách se můžete k pomoci přidat, zjistíte na www.narodnipotravinovasbirka.cz.



Občané mohou nabídnout potřebné věci po celý rok. Jak uvedla ředitelka jihočeské potravinové banky v Budějovicích Veronika Láchová, při větším množství je lze kontaktovat přes facebook a pro nabízené si přijedou. Věci můžete přinést do restaurace Slunce v Krajinské ulici a bezobalového krámku Rozmarýnka v Čechově ulici.