O tom, že je jedenáctiletý David Karpíšek hrdina, nemůže být pochyb. Ani na vteřinu nezaváhal a zachránil život dospělému muži, který se začátkem letních prázdnin topil ve Staňkovském rybníce na Jindřichohradecku. Za svůj čin si žák prvního stupně soběslavské základky nyní vysloužil Cenu Michala Velíška.

David Karpíšek na začátku letních prázdnin zachránil lidský život. Jeho čin ocenili záchranáři i škola, kam chodí. | Foto: ZZS JčK

„Davide, moc ti gratulujeme, tuto cenu si bezpochyby zasloužíš. Jsi prostě náš hrdina!" cení si pohotového zásahu profesionálové ze Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, kteří už tehdy věděli, že bez tohohle skromného kluka by bylo zle. Velmi si váží jeho odvahy. Tu David nemusel sbírat dlouho. Všiml si dospělého plavce, který se náhle začal topit. Pravděpodobně šlo o zdravotní indispozici. Drobný školák na nic nečekal. Skočil do vody, doplaval k muži a držel jeho bezvládné tělo nad hladinou, než se dovolal pomoci.

A jak na čtvrtek 6. července 2023 vzpomíná sám malý zachránce? „Byli jsme s taťkou, babičkou a sestrou na chatě na Staňkově. Odpoledne jsme se jeli vykoupat ke Staňkovskému rybníku. Byl jsem ve vodě a plaval jsem. Okolo bylo hodně lidí a nikdo si nikoho nevšímal, dospělí blbnuli s dětmi. Najednou jsem viděl pána kousek ode mě, který plaval na hladině, ale hlava mu klesala pod vodu, měl vykulené oči a viděl jsem, že vdechuje vodu," popisuje.

„Nejprve jsem na něj promluvil, jestli je v pořádku, ale neodpovídal, tak jsem k němu rychle přiskočil, vzal ho za ruku a nadzvedl ho nad hladinu a volal jsem o pomoc. Několik lidí se otočilo a hned pána pomohli vynést ven z vody. Někdo zavolal záchranku, protože pán nemohl dýchat a byl bledý a celý se klepal. Záchranáři z Třeboně mi pak zavolali, že jsem pánovi zachránil život, protože už měl v plicích hodně vody. Stačila chvilka a bylo by pozdě. Jsem rád, že jsem mohl pomoci," vypráví mimořádnou událost na stánkách nadace Dětský čin roku. I zde je horkým adeptem na ocenění.

Ani porotci Ceny Michala Velíška neváhali, zda Davidův příběh do dětské kategorie činů, před kterými se sluší hluboce smeknout, patří. Cenu Michala Velíška uděluje Nadace ADRA a TV Nova pravidelně od roku 2006 neprofesionálům, kteří se ocitli nečekaně v hraniční situaci a bez ohledu na následky pro ně samotné neváhali zachránit druhé. Podle organizátorů ankety mají ocenění v dětské kategorii jedno společné. "Velice často je to nečinnost a lhostejnost dospělých, kteří v kritických chvílích nechají jednat za sebe děti. S touto smutnou skutečností se malí zachránci vyrovnávají daleko obtížněji, než s případnými následky či rizikem při poskytování pomoci," připomínají.

Vědí to i zdravotníci z jihočeské záchranky. „Kdo jste někdy zkoušel záchranu tonoucího, víte, jak fyzicky náročné to je, navíc pro dítě, udržet bezvládné tělo dospělého," pokyvuje uznale hlavou mluvčí záchranky Zuzana Fajtlová. Právě od posádek sanitek se pohotovému chlapci dostalo prvního oficiálního uznání. „Davida jsme na druhý den pozvali na výjezdovou základnu do Třeboně, kde jsme mu poděkovali a na začátku školního roku ho pochvalou ocenil ještě ředitel školy, jíž je David žákem. Jistě nám dáte za pravdu, když řekneme, že David je oprávněně hrdinou letošních prázdnin," nešetří Zuzana Fajtlová chválou.