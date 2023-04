Hloučky se tvořily především u stolku s nápoji. U každého z nich byly podle obsahu cukru vyskládané kostky. "Lidé reagují velice překvapeně. Diví se především u mléka, kde je na litr deset kostek cukru. Je to ale celkem logické, protože výrobci do něj musí přidávat cukry a další přísady, aby bylo mléko trvanlivé. Například u kečupu pak pouze jedna polévková lžíce obsahuje pět kostek cukru," vysvětlila edukační sestra diabetiků Jitka Kopáčková. Na pozoru by se ale měli mít také milovníci piva. "Půllitrové desetistupňové pivo obsahuje dvě kostky cukru, na druhou stranu ale obsahuje i alkohol, který hladinu cukru zvyšuje. Když se to pak přepočítá, jedno pivo by dávalo přibližně pět až šest kostek cukru," vypočítala Jitka Kopáčková. Lidé podle ní na nutriční hodnoty potravin a nápojů příliš nedbají a nakupují především podle obalu.

Velkému zájmu se těšilo i stanoviště, kde si lidé mohli prohlédnout nejrůznější druhy kloubních náhrad. "Čekací doby na operaci bývají u nás v nemocnici kolem jednoho až jednoho a půl roku. Rekonvalescence u kloubních náhrad bývá poměrně rychlá, lidé se do plnohodnotného života vracejí zhruba po půl roce od operace," řekla staniční sestra na ortopedickém oddělení Jana Forštová a doplnila, že jindřichohradecká nemocnice voperuje některou z totálních kloubních náhrad více než 400 lidem ročně. "Je lepší klouby příliš nezatěžovat a vhodně vyživovat prostřednictvím správné životosprávy," poradila.

Vzhledem k úspěchu nultého ročníku Dne zdraví chystá jindřichohradecká nemocnice pokračování této akce i v příštím roce.