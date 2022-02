Stezka nazvaná Masopust ztracený v čase má deset zastavení a začíná na Palackého náměstí u knihobudky, kde jsou k dispozici soutěžní kartičky. Ty je možné si také vyzvednout v infocentru nebo si je stáhnout z webových stránek města. Pro děti jsou připraveny dvě varianty, jedna snazší, druhá o něco obtížnější.

Pustit dítě na trávník je riziko. Někteří majitelé psů úklid exkrementů neřeší

Stezka z Palackého náměstí pokračuje Antonínskou ulicí, přes nemocnici, zámecký park až do muzea. Hlavní postavou masopustního příběhu je chlapec Kuba, který otevře dveře s nápisem K+M+B 1922 a dostane se doprostřed venkovského masopustního veselí na začátku minulého století. Následně prochází jednotlivá stavení ve vesnici a snaží se najít cestu zpět do své doby. Děti při absolvování úkolů na stezce doplňují do soutěžní karty číslice z jednotlivých stanovišť. Vyplněné kartičky pak mohou odevzdat v dačickém infocentru nebo v Městském muzeu a galerii.

Na Popeleční středu, která dnes připadá na 2. března a je začátkem čtyřicetidenního půstu před Velikonocemi, se uskuteční losování z odevzdaných kartiček o drobné ceny. Jak informovala Markéta Nováčková, kartiček zatím soutěžící odevzdali přibližně čtyřicet. „Do konce února však mohou stezku projít ještě další zájemci,“ upozornila.

Pracovníci hřbitova vymění stará čísla hrobů za nová. Lidé už o ně už nezakopnou

Kdo by si chtěl masopustní putování v Dačicích užít ještě o něco víc, může zavítat do Městského muzea a galerie. Tam je pro zájemce připraven fotokoutek na téma masopust. Otevřeno je tady od úterý do pátku od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.

A komu se masopustní nebo adventní stezka líbila, může se již nyní těšit na období před Velikonocemi. Město plánuje, že v tradici tematických stezek bude pokračovat.