S následky nepřízně počasí se aktuálně potýkají zemědělci na jihu Čech. Deště mohou mít jeden z mála kladů v tom, že pomohou regulaci stavu hrabošů.

Silné deště uplynulých dnů prakticky zastavily zemědělce v jarních pracích. Do mokrých polí se nedá vjet a musí se čekat na příznivější počasí. Stojí setí i ošetření rostlin.

V ZD Hosín ale stihli alespoň to nejdůležitější dříve, než se přivalily vydatné srážky. "Jařiny jsme stihli zasít před dešti, nestihly se postřiky," říká za ZD Hosín předseda Jiří Severa. Sel se jarní ječmen a potom směsky jetele. Teď je všude na polích mokro, technika se tam nemůže vydat. Rostliny by ale podobné počasí tolik poškodit nemělo. Podle Jiřího Severy škodí jen v dolinách, tak, kde voda dlouho stojí, tam může rostliny vymáčet. Ale zima a vlhko jsou podle hosínského předsedy lepší, než kdyby bylo sucho a teplo. To by hrozil nepřirozeně rychlý růst a rostliny by vlastně byly "slabé". Zima a vlhko brzdí případný urychlený růst. "Problém je, že se budou šířit houbové choroby," dodává Jiří Severa. Aplikace postřiků si ale musí počkat, až na lepší počasí a sušší pole. Na jaře by přitom stačilo jen pár dnů. "Stačí sedláci říkali, co na podzim sklenička, to na jaře kýbl," naznačuje s pomocí zavedeného rčení Jiří Severa, že na jaře vysychají pole po deštích rychle.

Ani lepší počasí ale nemůže změnit problémy, které se táhnou už přes rok v souvislosti s válkou na Ukrajině. Začalo to prudkým nárůstem cen hnojiv. Obilí z Ukrajiny, které se dováží do Evropy místo jiných zemí ve světě, teď navíc tlačí níže ceny v tuzemsku. "Na podzim se za draho nakoupila hnojiva, ale cena výrobku jde dolů," upozorňuje Jiří Severa. Takže hrozí, že za obilí budou nižší tržby, i když náklady na výrobu mimořádně narostly.

Pokud se týká počasí, drží v šachu i další podniky na jihu Čech. "Na jaře sejeme jenom kukuřici," říká za Zemědělskou společnost Dubné Jiří Spěváček. "Ta se zastavila komplet," dodává Jiří Spěváček. "Ošetření rostlin, to je to samé, jakž takž se stihlo přihnojení," popisuje Jiří Spěváček situaci na polích dubenské společnosti. S tím, že za duben zatím spadlo zhruba dvojnásobek srážek, co za celý leden, únor a březen dohromady.

Podle ředitelky Regionální agrární komory Jihočeského kraje Hany Šťastné by ale deště mohly jeden pozitivní vliv mít. Mohly by přibrzdit množení hrabošů. "Voda by mohla regulovat stav hrabošů," zmínila Hana Šťastná.

Chladné a deštivé dny nutí i zahrádkáře, aby ještě vyčkali s venkovním vysazováním. "Nám to kytky nepřibrzdí, ale zákazníky to přibrzdí," usmívá se Lubor Dušek ze Zámeckého zahradnictví v Hluboké nad Vltavou. Kytky jsou již připravené," zdůrazňuje Lubor Dušek, ale připojuje, že záhony ještě nejsou vhodné k sázení. Připomíná, že dlouhé roky platilo pravidlo, že se vasyzuje až po zmrzlých mužích, po 15. květnu. Pak začíná podle hlubockého zahradníka opravdové jaro. "Vloni bylo úplně stejné počasí," dodává Lubor Dušek s tím, že posledních 4- 5 let jsou teplé zimy a studené jaro. Také několikrát za sebou zmrzly meruňky…

Až to počasí dovolí, mají v Zámeckém zahradnictví pro zákazníky připravené třeba balkónové květy - muškáty, surfinie, afrikány, azalky. Aby těšily barvami i vůněmi.

Podle meteorologů se má na víkend udělat hezké počasí, potom se ale má opět ochladit a vrátit se mají i deště.