Jak informovala mluvčí nemocnice Jana Sosna Voňavková, v rámci EHD nejde jen o mechanické zpřístupnění co největšího počtu památek zdarma. Jde o mimořádnou nadstandardní aktivitu, která ukáže novou souvislost či úspěšný zásah ve prospěch jakékoliv památky. Akce se koná od 7. do 15. září.

Jak je známo DPN v Opařanech se pyšní několika významnými barokními i funkcionalistickými stavbami, které jsou součástí areálu a jsou v seznamu EHD. A to je právě to architektonické prolnutí minulosti a současnosti. "A co je důležité, během celého roku poskytuje nemocnice prohlídky v unikátních prostorech i veřejnosti. Architektonické skvosty nejsou tedy přístupné jen pro pacienty a zaměstnance nemocnice, ale může je navštívit kdokoliv se zasvěceným odborným výkladem, který klade důraz na vývoj a pokrok v oblasti psychiatrické medicínské praxe v časovém období 100 let," vysvětluje Jana Sosna Voňavková.

Rozsáhlý areál

Dětská psychiatrická nemocnice se rozkládá na osmi hektarech, kde je postaveno 27 staveb, z toho čtyři z nich jsou kulturní památkou. Jedná se kromě kostela dále o barokní bránu svaté Markéty, budovu A spolu s unikátním refektářem (jídelna a obřadní místnost bývalého kláštera) a hodinami na budově A z roku 1895 i vodárenskou věž, postavenou v roce 1901. Sám park s více než 500 stromy, který je osázen jak domácími parkovými stromy, tak i cizími druhy, je podle mluvčí nemocnice také chráněn jako kulturní památka. !Jsou zde i zajímavé dřeviny co do druhů či stáří, odhadovaného u nejstarších kolem 130 let. Celý areál představuje z urbanistického i architektonického hlediska hodnotný fenomén, s pozoruhodně příjemnou atmosférou," naznačuje Jana Sosna Voňavková.

Návštěvy veřejnosti je možné uskutečnit po domluvě na telefonním čísle 381 204 211. Park spolu s barokní bránou Markétou si mohou návštěvníci prohlédnout i bez průvodce. Kulturní památky jako je bývalý jezuitský klášter (budova A), jeho interiéry (křížovou chodbu, barokní refektář, muzejní prostory), oratoř (vyvýšené a oddělené místo k modlitbě v kostele se zvláštním vchodem) či vodárenskou věž (pouze exteriér) pak pouze s průvodcem. Více o areálu zde.

Garant Dnů evropského dědictví

Od roku 1998 je hlavním garantem EHD Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které vždy ve spolupráci s jedním z členských měst pořádá národní zahájení. Partnery hlavního garanta jsou Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány významné kulturní hodnoty, zejména nemovité památky. Vzniklo z iniciativy měst v listopadu roku 1990. Má celkem 204 členů, z toho 195 řádných (obcí, měst a městských částí) a 9 přidružených.