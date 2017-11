Dětem chybí některé manuální dovednosti. Škola obnoví zahradu

Třeboň – Více než dvacet let je třeboňská základní škola bez funkční školní zahrady. To by se ale brzy mělo změnit.

dnes 16:34 SDÍLEJ:

Vedení školy se rozhodlo pro obnovení zahrady v místech, kde bývaly takzvané pozemky, jež těsně sousedí s nově vybudovaným dětským hřištěm, které využívá školní družina. Jedním z cílů, které si od nového místa vhodného i pro výuku slibuje ředitel školy Ivan Rokos, je i vylepšení dovedností žáků. „Motivuje nás i rozvoj manuální zručnosti u dětí. Ukazuje se, že jim chybí základní dovednosti při práci se zahradním náčiním,“ vysvětlil a dodal, že zahrada by měla být v podstatě plynule propojena se sousedním parkem. „Ten je přírodně hodnotnou lokalitou a krásně zeleným místem v těsném sousedství centra města,“ vyzdvihl. ČTĚTE TAKÉ: Parkovací karty v Třeboni příští rok nezdraží V nejbližších týdnech tak začne odstraňování náletových a nebezpečných dřevin. Škola má v plánu vybudovat vyvýšené zeleninové a bylinkové záhony, výukový záhon a obměnitelné výukové tabule. Součástí zahrady má být také místo pro kompost i nádrže na vodu, aby se děti naučily hospodařit s dešťovou vodou. Zahrada bude podle ředitele upravena tak, aby mohla být využívána v rámci předmětu Člověk a svět práce a také pro činnost školní družiny. Z původního osázení zůstane již vzrostlejší jabloň, ke které přibude třešeň. Nebudou chybět ani ozdobné květinové záhony a keře s jedlými plody. „Při zakládání zahrady budou vítáni dobrovolníci, rodiče s dětmi,“ předesílá ředitel. Navíc pokud by se našli sponzoři z řad třeboňských firem či rodičů, budou podle něho jenom vítáni. Celkové náklady na založení nové školní zahrady činí 180 tisíc korun. Zda s financováním pomůže grant, o který škola požádala v rámci programu Nadace Partnerství Zelené oázy, bude jasné až v únoru příštího roku.

Autor: Petra Lejtnarová