Děti opět usedly do lavic. První školní den byl sváteční nejenom pro prvňáčky

Pro některé už tak trochu rutina, ale pro prvňáčky rozhodně premiéra. I na Jindřichohradecku v pondělí děti poprvé po prázdninách dorazily do školy. Podívejte se, jak to vypadalo třeba v Základní škole S. N. Wintona Kunžak, kde podle ředitelky Evy Krafkové do první třídy nastoupilo 22 školáků.

