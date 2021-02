Ředitel 3. Základní školy Jindřichův Hradec Ladislav Chocholouš plánuje přijmout dvě třídy prvních tříd.

„Míváme kolem pětapadesáti dětí. Odhadujeme, že obě první třídy bez problému naplníme,“ říká. Zápis bude podle něho na všech jindřichohradeckých školách v dubnu. A to od 6. dubna do 23. dubna. „Termín je na všech hradeckých školách stejný,“ podotkl.

Rodiče budoucí prvňáky zapíší do prvních tříd stejně jako vloni, elektronickou formou. „Musí si ze stránek školy stáhnout formuláře, které vyplní a podepíší. Pak je dodají do školy. Přítomnost rodičů ani dětí se nevyžaduje z důvodu epidemie,“ komentuje. Zkušené kantorky se podle něho dokážou vyrovnat s tím, že děti uvidí až na podzim. Vzdělávat ale první třídy na dálku, tedy distančně, je prý velmi složité. Přestup ze školky do školy usnadňoval v minulosti na této základní škole projekt Malý, velký kamarád. „Už při zápisu se starali o malé kamarády deváťáci,“ přiblížil náplň.

Ředitelka Základní školy Třeboň Na Sadech Jana Polčáková vnímá zápisy bez přítomnosti ratolestí jako smutné. „Nedá se nic dělat. Samozřejmě, že bychom je rádi viděli. Musíme ale dodržet nařízená pravidla. Situace je, jaká je. Paní učitelky prvních tříd jsou nejzkušenější kantorky, takže si s nimi v září poradí, toho se nebojím,“ sdělila ředitelka Jana Polčáková. Dodala také, že termín zápisu naplánuje na duben.