„V rámci úpravy jízdních řádů se posunul odjezd ranního vlaku z Mnichu až na 8.07 hodin. Tím pádem děti z této místní části přicházejí do školy až ke konci první hodiny. To se nám samozřejmě nelíbí,“ popsal starosta Kardašovy Řečice Petr Nekut.

Z Mnichu do školy dojíždí jedenáct dětí, pro které se město okamžitě snažilo zajistit provizorní řešení. „Nejdříve to byli rodiče, kteří do začátku vánočních prázdnin děti do školy vozili. Od nového roku děti vozí v půl osmé ráno služební Avií místní dobrovolní hasiči,“ dodal starosta.

V nejbližší době chce pro děti zajistit náhradní autobusovou dopravu, ale ani to nebere jako konečné řešení. „Narážíme tam na spoustu problémů. Autobus se v Mnichu nemá kde otočit a není tam autobusová zastávka. Ale to je také jen dočasná možnost. Pro nás je zásadní variantou obnovení původního vlakového spoje. Abychom nemuseli do budoucna vymýšlet žádná nákladná a komplikovaná řešení,“ poznamenal Petr Nekut.

Jednání s Jikordem ale podle něj neprobíhají zrovna jednoduše. „Řekli nám, že s vrácením dřívějšího odjezdu nepočítají. S tím se nechci smířit a připravuji dopis hejtmance. Požádám ji o pomoc, protože si myslím, že dopravní obslužnost a doprava dětí do školy je věcí Jihočeského kraje. Řešení by se mělo hledat tak, aby bylo jednoduché. A to je podle nás právě návrat původního odjezdu. Jedná se o přibližně jen dvacet minut, které jsou ale pro nás dost podstatné,“ zakončil starosta.