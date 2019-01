Jindřichův Hradec – V seriálu Naše nemocnice tentokrát představujeme dětské oddělení jindřichohradecké nemocnice.

Primář dětského oddělení jindřichohradecké nemocnice Miroslav Toms. | Foto: Deník/Renata Pávková

S primářem MUDr. Miroslavem Tomsem jsme hovořili také na téma prázdninových dětských úrazů.



Pane primáři, představte čtenářům vaše oddělení a jeho strukturu.

Dětské oddělení naší nemocnice se skládá z lůžkové a ambulantní části. Lůžkovou část tvoří čtyři stanice – standardní oddělení pro děti bez rozdílu věku, jednotka intenzivní péče pro děti, novorozenecké oddělení při porodnici a jednotka pro patologické novorozence. Ambulantní část tvoří všeobecná ambulance dětského oddělení v prostorách příjmu oddělení a specializované ambulance v nové ordinaci rovněž v blízkosti příjmové části oddělení. Na lůžkových stanicích dětského oddělení poskytujeme komplexní diagnostickou a léčebnou péči pro děti od narození do 19 let. Jsou zde hospitalizované i děti většiny chirurgických oborů, zatím s výjimkou starších dětí oboru všeobecné chirurgie a ortopedie. Oddělení má celkem 44 lůžek včetně JIP.



Jaké je personální zajištění tohoto oddělení?

Na oddělení pracuje šest lékařů, z nichž tři s druhou atestací podle dřívějších kritérií a tři ve specializační přípravě, z čehož dvě kolegyně letos získaly certifikát přibližně odpovídající dřívější atestaci I. stupně. Pracuje zde celkem 37 sester a dva další pracovníci.



Kolik průměrně ročně hospitalizujete dětských pacientů, kolik provedete ambulantních ošetření a jakou oblast v péči o děti pokrýváte?

Lůžkovou částí projde ročně 1500 až 1700 dětských pacientů při průměrné ošetřovací době 4,2 dne. Ambulantně bývá ročně ošetřeno zhruba 4000 až 4500 dětí včetně LSPP. Co se týče regionálního spádu, tak dětské oddělení poskytuje služby občanům celého jindřichohradeckého okresu a některých přiléhajících částí Táborska a Pelhřimovska. Vedle toho velmi úzce spolupracujeme s oběma pediatrickými obory českobudějovické nemocnice, tedy jak dětským oddělením, tak novorozeneckou částí Perinatologického centra.



Můžete stručně charakterizovat jednotku pro patologické novorozence?

Jednotka pro patologické novorozence poskytuje péči intermediárního typu založenou na pečlivém monitoringu rizikových novorozenců a jejich léčbu. Jde o výjimečnou část oddělení, která má nadokresní působnost. V Jihočeském kraji je dále klasická intermediární novorozenecká jednotka v Písku a potom Perinatologické centrum v Českých Budějovicích. Tím je v kraji pokrytá specializovaná péče o novorozence. Jsme schopni zajistit péči nedonošeným novorozencům od dokončeného 32. gestačního týdne, novorozencům ohrožených infekcí či poruchou poporodní adaptace. Disponujeme i vlastním výjezdovým týmem pro novorozence, jsme schopni zajistit transport nepřetržitě po 24 hodin. Jednotka léčí cca 110 patologických novorozenců ročně na pěti lůžkách. K tomu má pět lůžek pro matky. Jak už bylo zmíněno, tak spolupracujeme s novorozeneckou JIP v Českých Budějovicích, odkud přebíráme do péče děti z naší oblasti, které už nevyžadují nejvyšší stupeň intenzívní péče. Tím se v centru uvolňují kapacity pro vysoce specializovanou péči o krajně nezralé novorozence. Jihočeský kraj dosahuje dlouhodobě vynikajících výsledků v neonatologii v rámci ČR a tím de facto bez nadsázky v rámci celoevropské novorozenecké péče.



Pojďme ještě pohovořit o avizovaných prázdninových úrazech dětí .

Zvýšená aktivita dětí s počátkem prázdnin přináší přirozeně i vyšší počty dětských úrazů. Vidíme to i na našem oddělení. U nás jde naštěstí většinou o úrazy se šťastným koncem. V poslední době bylo hodně zlomenin předloktí z běžných pádů z houpaček nebo jen nešťastného pádu při běhu. Klasickým dětským úrazem bývá úraz hlavy s lehkým otřesem mozku. V této souvislosti bych rád pochválil rodiče, že se používání cyklistických přileb u dětí stalo běžným jevem, i když stále ještě jezdí děti na kole či bruslích bez tohoto nezbytného vybavení. Z dalších preventivních opatření bych hlavně chtěl upozornit na používání autosedaček od nejútlejšího věku a na věnování maximální pozornosti při pobytu dětí v blízkosti stále rozšířenějších zahradních bazénů. S tím souvisí i snaha o včasný výcvik plavání, protože tonutí sice není častý úraz, zato s mimořádně závažnými následky. Všem dětem i jejich rodičům bych chtěl popřát, aby letní měsíce prožili podle svých představ a aby jejich radost nezkalil nějaký zbytečný úraz.