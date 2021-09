V katastru obce Hatín "kope" jindřichohradecká firma Staviservis od začátku července. Hotovo má být do konce října. „Zatím počasí vychází, dokonce i zemědělci nakonec stihli posekat oves s jetelem, takže můžeme pokračovat dále. Nic nás nebrzdí,“ popisuje průběh Petr Janoušek, který od roku 2012, kdy je u rybářů, takto velkou stavbu nepamatuje. „Děláme různé stoky, ale spíše se jedná o takové stočky. Tohle je velká akce,“ podotkl.

Umělá stoka má vést pod zemí v hloubce asi jeden až tři metry. „Trubka povede od rybníka Malý Hatín pod rybník Zedník, kde je stávající stoka, která vede do rybníku Holná. Půjde tedy o převod vody z jedné soustavy do druhé, abychom dotovali vodou rybník Holná. Ten nateče za kratší dobu a budou tak vytvořeny lepší podmínky pro život ryb,“ vysvětluje Petr Janoušek, výrobní ředitel společnosti Rybářství Kardašova Řečice.

Rybářství Kardašova Řečice se rozhodlo vybudovat umělou stoku, dlouhou přibližně jeden kilometr. Ta má pomoci rychleji dopouštět vodu do rybníku Holná, který je devátý největší v Jihočeském kraji a největší na Jindřichohradecku. Pyšní se rozlohou 244 hektarů.

