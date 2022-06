První tři místa obsadili:



3. místo - Jakub Chyňava student 5. ročníku Lékařské fakulty UK v Plzni



2. místo - Anna Rytířová studentka 4. ročníku 2. Lékařské fakulty UK v Praze



1. místo – Václav Šimánek student 5. ročníku 2. Lékařské fakulty UK v Praze

Všichni účastníci získají drobné ceny od partnerů soutěže - Jihočeského kraje, Všeobecné zdravotní pojišťovny, Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR a Healthcare Institute, o.p.s. Dalším dárkem je pro soutěžící možnost získat letní stáž v kterékoliv jihočeské nemocnici podle vlastního výběru, a to včetně kapesného ve výši 4000 Kč a možnosti ubytování. Tři nejlepší účastníci letošního ročníku navíc získávají výhodu do dalšího ročníku soutěže Medik roku 2023, který už by se měl opět konat po celý víkend v jedné z jihočeských nemocnic. „Letošní vítězové mají automaticky právo účasti v dalším ročníku soutěže, do kterého si mohou složit svůj soutěžní tým,“ upřesnil za Jihočeské nemocnice Michal Čarvaš.

Vítěz letošního ročníku Václav Šimánek vzpomínal, že se soutěže Medik roku účastnil už před třemi lety, když byl ve 2. ročníku medicíny. „Líbilo se mi, že si toho hodně vyzkoušíme. Soutěž mi chyběla. Proto, když jsem zjistil, že letos se koná on-line, přihlásil jsem se, zkusil zodpovědět otázky a ono to vyšlo,“ konstatoval skromně student, který měl více než 92% úspěšnost odpovědí.

Na druhém místě se umístila Anna Rytířová z Táborska, která je ve 4. ročníku a zatím se rozhoduje, jakému oboru by se v medicíně chtěla věnovat. „Vždycky jsem chtěla dělat pediatrii, ale teď mě docela láká i ORL specializace,“ konstatovala sympatická studentka, která se hned zajímala, kolikačlenný tým si může do příštího roku do soutěže poskládat.

Bronzovou příčku obsadil Jakub Chyňava. Pochází z Českobudějovicka a prozradil, že by se po dokončení školy rád na jih Čech vrátil. „Láká mě traumatologie a teď jsem viděl nové sály v českobudějovické nemocnici. To je o důvod víc vrátit se po studiích domů.“ Tímto konstatováním potěšil nejen organizátory soutěže z holdingu Jihočeské nemocnice, ale také vedení Jihočeského kraje, které zastupovala náměstkyně hejtmana Lucie Kozlová. „Oba páni medici i slečna medička mě ujistili, že chtějí pracovat v jihočeských nemocnicích. Z toho mám velkou radost.“

Zdroj: Kateřina Koželuhová, mluvčí Jihočeských nemocnic