„Momentálně jsme zavření, stejně jako služby. Ale cestovní ruch je zasažený nejvíce ze všech oborů. Lidé, kteří měli zájezdy koupené v době před covidem nebo v době covidu řeší výměnu poukazů. Takže mohu říci, že od března loňského roku, řeším s klienty storna objednávek a poukazy. Je to hodně náročné období,“ popsala situaci majitelka jindřichohradecké cestovní agentury.

Pár zájezdů lidé odcestovali v době covidu. V ziměv období kolem Vánoc, jak potvrdila majitelka společnosti, klienti zatoužili po destinacích jako jsou Egypt či Spojené arabské Emiráty. „Cestovalo se i na Zanzibar, lidé se chtěli už odreagovat po dlouhé době v domácí izolaci. Vánoce lidé trávili třeba i na Maledivách. Zase se do těchto destinací létalo jen do doby, než přišel zákaz vycestování,“ poznamenala Dana Lazorišáková Hronová, která je vděčná za svou klientelu. Tu tvoří převážně lidé z regionu, tedy lidé z Jindřichova Hradce, Třeboně, ale i třeba z Kamenice nad Lipou a dalších obcí. „Moji klienti mě drží nad vodou i psychicky. Díky podpoře všech tuto dobu ustojím. Nedovedu si představit, že bych šla pracovat do jiného oboru. Je to nejkrizovější období, jaké jsem za dobu podnikání zažila,“ přemítá.

Majitelka agentury zažila i krizi, kdy vybuchla sopka na Islandu a byla kvůli ovzduší omezena letecká doprava. Poukázala i na teroristické útoky, které zmrazí prodeje zájezdů a mění trh. Ekonomický propad je teď ale podle ní největší.

Zájem klientů o léto strávené u moře však zaznamenává. „Lidé již kupují zájezdy na léto, převážně za vystavené poukazy, největší zájem je o tradiční destinace: Řecko, Bulharsko, Egypt, Tunisko, Turecko a zvýšil se zájem o Chorvatsko a také Itálii. Prodáváme letecké zájezdy, autobusové i vlastní dopravou. Vrací se i zájem po poznávacích zájezdech,“ říká Dana Lazorišáková Hronová, která nyní neví, kdy se dveře cestovní agentury otevřou.

Zatím řeší se zájemci nákupy dovolených po telefonu a e-mailu. „Je důležité, aby zde byla proočkovanost a informovanost o cestování. Čekáme na zmírnění dopadů cestování. Jde o to, aby se lidé nebáli vycestovat,“ zamýšlí se majitelka jindřichohradecké cestovní agentury.

Fakt, že Češi kupují letní dovolené potvrzuje i Andrea Řezníčková, tisková mluvčí cestovní agentury Invia. „Suverénně vede Řecko, pak Egypt a Turecko,“ vyjmenovala první tři top místa.

Cestovní společnosti také lidem nabízí možnost připojištění proti covidu, které je možné dokoupit k základnímu cestovnímu připojištění. Podle tiskové mluvčí společnosti Invia Andrey Řezníčkové za něho zaplatíte po Evropě 320 korun, po světě vyjde na 650 korun.