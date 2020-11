Jihočeský kraj v pondělí 9. listopadu obdržel neoficiální informaci, že zdravotní pojišťovny prostřednictvím firmy Avenier připravují distribuci antigenních testů do sociálních služeb.

Odběr vzorků pro testování na nákazu koronavirem, ilustrační foto | Foto: ČTK / ČTK

Zmiňovaná firma má podle náměstkyně pro sociální věci Lucie Kozlové oslovit jednotlivá zařízení sociálních služeb dle kontaktů uvedených v registru sociálních služeb. „Předpokládáme, že by testy měly být dodány poskytovatelům sociálních služeb do konce tohoto týdne. Jakmile budou testy předány do zařízení, budou moci poskytovatelé sociálních služeb začít plnit povinnost plošného testování,“ sdělila.