Cítíme se jako po velké párty, říkají jindřichohradecké kadeřnice

Jindřichohradecké kadeřnice střihaly ze středy na čtvrtek do tří hodin do rána. Poté, co vláda ve středu vyhlásila ke čtvrteční šesté hodině ranní, zavřít dveře službám, v ART Saloonu v Jindřichově Hradci přibyli ihned zákazníci.

Netradiční noční směna kadeřnic v Jindřichově Hradci. | Foto: Denisa Novotná, ART Saloon