Jaro a léto v Jindřichově Hradci bude opět nabité akcemi. Nebudou chybět festivaly jídla i vína, které se loni ve městě konaly poprvé a okamžitě si získaly oblibu.

Do dvouleté pauze se letos nad město i jeho okolí opět vznesou i desítky balónů. | Foto: Archiv soutěže v balónovém létání

Na přelomu května a června se chystají i tradiční městské slavnosti s bohatým programem plným hvězd. Žít to bude také na jindřichohradeckém letišti, kam kromě rychlých aut opět zavítá také balónové mistrovství České republiky. Deník pro vás shrnul některé akce ve městě, které stojí za návštěvu.

Náměstí Míru pro velký úspěch zaplní také v letošním roce Vinný košt a Street Food Festival. „Obě akce u nás byly loni poprvé, ale návštěvnost byla poměrně vysoká a pořadatelé to vyhodnotili tak, že zájem ve městě je a proto se přihlásili i letos s tím, že by u nás rádi tyto akce uskutečnili znovu,“ uvedl starosta města Michal Kozár. Vinný košt si Hradečáci užijí v sobotu 18. května na náměstí Míru. Návštěvníky čeká trh se třicítkou prodejních stánků s nabídkou vína, lahůdek i občerstvení. Akci doprovodí i koncerty. „Vinný košt nám navazuje i na zahájení cyklistické sezony Jindřichohradecký pedál. Minulý rok se obě tyto akce dobře doplnily, takže počítáme, že i letos se to potká s ohlasem,“ dodal starosta města.

Vinný košt si loni nenechaly ujít stovky lidí. Street Food Festival Jindřichův Hradec 2024 bude pořádat společnost City Event na náměstí Míru v sobotu 27. července. Akce svým návštěvníkům představí mix světových kuchyní a pouliční jídla. Nabídku doplní pivovary, vinařství a kavárny. Festival počítá i s doprovodným programem pro děti a jeho součástí bude tematické hudební vystoupení.

Od pátku 31. května do neděle 2. června bude Jindřichův Hradec patřit oblíbené slavnosti Dny města. Akce už tradičně přinese širokou nabídku hudby na dvou pódiích i stánky s občerstvením. V rámci prvního dne vystoupí od 20 hodin skupina Buty, sobota nabídne dva koncerty zpěváků Jany Kirschner a Kamila Střihavky a v neděli zakončí program Hudba hradní stráže a Policie České republiky. Kromě toho se návštěvníci mohou těšit i na bubenickou show nebo vystoupení provazochodce a spoustu dalšího.

Dny města každoročně navštíví několik tisícovek lidí.

S nástupem jara ožívá akcemi také jindřichohradecké letiště. První se tu chystá už na 25. května. Jednodenní akce Létání pro Hradec je oblíbená především mezi rodinami s dětmi. Poté bude následovat 22. června sraz vozidel Alfa Romeo a hned následující víkend letiště od pátku do neděle zaplní účastníci akce JH Sprint a tuning. Letecký den je pak naplánovaný na 3. srpna. Návštěvníky letiště čeká přehlídka letadel, která jen tak nikde neuvidí, letecké souboje, vzdušná akrobacie i seskoky parašutistů.

Po dvouleté pauze se letos nad město a jeho okolí opět vznesou desítky pestrobarevných balónů. V termínu od 19. do 25. srpna bude letiště hostit Mistrovství ČR v balónovém létání s mezinárodní účastí. Soutěž je otevřena až pro 50 soutěžních posádek, které budou plnit připravené úkoly zaměřené na přesnost.