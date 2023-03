Letošní Dny města v Jindřichově Hradci ovládnou historické centrum v termínu od pátku 2. do neděle 4. června. Kromě koncertů, stánků a dalšího doprovodného programu se návštěvníci mohou těšit i na pokus o nový český rekord. Tyto akce mají ve městě nad Vajgarem velkou tradici. Město už má na kontě rekordů několik.

Dny města přinesou i pokus o rekord ve venkovním aquaparku. Ponese se ve stylu Rozmarného léta. | Foto: Deník/Jana Urbanová

Letos se Jindřichohradečtí o rekord pokusí v poslední den konání Dnů města. Nápadem chce město oslavit 730 let od první doložené písemné zmínky. "Chtěli bychom zkusit rekord v co největším počtu lidí v plážovém oblečení na jednom místě. Akce se uskuteční v aquaparku a účastníci by dostali pruhovaná trička ve stylu filmu Rozmarné léto.

Ověřili jsme si, že takový rekord ještě není ustaven. Uvažovali jsme také o tom, že bychom tam s místostarosty točili pivo," prozradil starosta Michal Kozár, který doufá, že akci bude nakloněné počasí. Další detaily pokusu o rekord jsou stále v řešení a obyvatelé města se podrobnosti včas dozví.

Jindřichův Hradec se do České knihy rekordů v minulosti zapsal už čtyřikrát. "Městu se podařilo shromáždit nejvyšší počet Bílých paní na jednom místě, má na kontě největší pětilistou růži tvořenou lidmi, vlak poskládaný z největšího počtu lidí i olympijské kruhy sestavené z největšího množství lidí," připomněla mluvčí jindřichohradecké radnice Eliška Čermáková.

Konkrétní obrysy dostává také program oblíbené akce. Na červnových Dnech města vystoupí skupina Tata Bojs a zpěvačka Lenny. Návštěvníci se mohou těšit také na Abba revival, skupinu Budvarka, Hudbu Hradní stráže a Policie České republiky. Na programu budou také vystoupení místních kapel. Účinkující se vystřídají na několika pódiích. Vstupné na všechna vystoupení a koncerty bude opět volné.