Do akce Ukliďmě Česko se letos mohou zapojit i lidé z Třeboně. Na facebookové stránce stromy Třeboňska informuje Jaroslav Fliegel z třeboňského městského úřadu o letošním úklidu.

Znečištěná příroda na Třeboňsku. Ilustrační foto. | Foto: Zdroj:https://www.facebook.com/stromytrebonska, Městský úřad Třeboň

"Vzhledem ke složité pandemické situaci, není jednoduché letošní ročník uspořádat. Proto nebude letošní Ukliďme Třeboň organizováno jako jednodenní hromadná akce. Lidé, kteří jsou ochotní udělat něco pro své okolí, se budou moct do akce zapojit individuálně," přibližuje Jaroslav Fliegel z odboru životního prostředí, MěÚ Třeboň. Akce potrvá dva týdny od 12. dubna do 25. dubna. V té době se každý dobrovolník, který se do akce bude chtít zapojit, spojí s organizátorem akce – Jaroslavem Fliegelem přes e-mail: jaroslav.fliegel@mesto-trebon.cz či na telefonu 384 342 175 a domluví si s ním úsek, který vyčistí a místo předání odpadů.