Na zážitek z minulého týdne nemůže zapomenout ani ředitelka azylového domu Eva Dvořáková, proto se rozhodla rovnou sepsat stížnost na Exekutorskou komoru České republiky. Jak se podle ní nečekaná návštěva uskutečnila a co za chování odsoudila?

Využili situace a proklouzli

Do azylového domu se nejen kvůli pandemii jen tak někdo nedostane. „Dveře zavíráme, dva muži ale ve čtvrtek využili toho, že šel jeden z obyvatel zařízení s košem a zapomněl pootevřené dveře,“ vysvětlila ředitelka Eva Dvořáková úvodem.

Dovnitř proklouzli dva neznámí muži. Podle jejích slov se chovali neurvale a zaměstnanci mohli jen odhadovat, jestli si někdo nejde vyřizovat účty. „Vyběhli rovnou po schodech do bytu klientky, odstrčili sociální pracovnici a nereagovali na výzvy o identifikaci a sdělení důvodu návštěvy,“ popsala Dvořáková.

Šílené praktiky

Jeden zatarasil dveře, druhý vešel dovnitř. „Sociální pracovnici řekli, ať kouká vypadnout. Šlo o klientku s malými dětmi, ty brečely, byly vyděšené. Museli jsme volat policii, když se nechtěli představit,“ sdělila rozčileně.

Exekutoři nemají v sociálním zařízení pro sociálně slabé co dělat. Obyvatelům zde vůbec nic nepatří. „Průkaz nám ukázali až při odchodu, jeden jenom na dálku, takže nešel identifikovat,“ upozornila s tím, že ani nebyli vybaveni výsledkem testu na covid-19. „Chtěla bych tím upozornit na to, jaké mají praktiky. Na příjezd policistů ani nepočkali a odešli. Byl to mazec, neuvěřitelné jednání,“ stále má jejich postup v paměti.

Sociální pracovnice byla zoufalá, děti na tento zážitek také nezapomenou. „Všechno děláme pro děti a oni nám je tu děsí,“ řekla posmutněle. Ředitelku azylového domu dělá 19 let, ale takový incident nepamatuje. „Kdyby měli kukly, tak si myslíme, že jde o nějaký zásah. Budeme se z toho dlouho vzpamatovávat, bylo to hrozné,“ míní Eva Dvořáková.

Zatím nedorazila stížnost

Mluvčí exekutorské komory Lenka Desatová konstatovala, že zatím k tomuto incidentu nedostali podnět oficiální cestou. Ředitelka Dvořáková však podnět podala ještě ten den tj. 6. května 2021 datovou schránkou. „Po jeho obdržení se dohledové orgány komory seznámí s popisem celé situace a mohou konat,“ vysvětlila mluvčí exekutorů. Po prostudování stížnosti zahájí výkon dohledové činnosti. „Vyžádáme si vyjádření exekutora, spisový materiál včetně případného audiovizuálního záznamu,“ upřesnila Desatová.

Soudní exekutoři mají dle jejího vyjádření přesně daný postup práce. Jde o povinnost postupovat dle procesních předpisů - občanského soudního řádu a exekučního řádu, včetně prováděcích předpisů. „K tomu, zda proběhlo vše v tomto konkrétním případě v souladu s předpisy, se nyní nemůžeme vyjádřit, k tomu je třeba se v první řadě důkladně seznámit s kompletním materiálem a vše prošetřit,“ zmínila mluvčí exekutorů. Podle jejího vyjádření se dala situace v klidu řešit v kanceláři. „Měli se ohlásit a my bychom jim klientku přivedli, to se běžně dělá,“ dodala ředitelka.

Hrozí pokuta i ztráta zaměstnání

Pokud by se zaměstnanci exekutora dopustili jednání, kterým porušili právní předpisy, může být exekutor za jejich jednání kárně odpovědný. „V případě podání kárné žaloby se vede kárné řízení před kárným senátem Nejvyššího správního soudu, který může exekutorovi uložit pokutu až do výše 5 milionů korun, případně rozhodnout o odvolání z úřadu,“ uzavřela výčtem sankcí Desatová.