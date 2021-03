Do Bavor mohou všichni pendleři denně, ale s testem

Pendleři zase mohou do práce jezdit každý den. Od neděle 28. března už nebude Česká republika a další země na seznamu zemí s vysokým výskytem mutací koronaviru a pendleři opět mohou jezdit do práce do Bavorska denně.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Radka Doležalová

Tvrdá opatření na hraničních přechodech končí. Padá i nutnost mít potvrzení o nutnosti pendlera pro bavorskou firmu (tzv. Systemrelevant dokument). Před malou chvíli to Deníku potvrdila šéfka Asociace pendlerů Zuzana Vintrová. "Stále ale platí, že musejí mít negativní test ne starší než 48 hodin a oznámení o příjezdu do Německa (Anreisemeldung), které musejí vyplňovat denně," vysvětlila. Od středy 30. března pak bude oznámení o příjezdu jen jednou za týden. I poté bude nutné mít testy jednou za osmačtyřicet hodin.