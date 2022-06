Podnik v centru města je přitom populární a zákazníci ho navštěvují především kvůli luxusním zákuskům i krásným květinám, které Kateřina váže. Vystoupit ze slušně rozjetého vlaku se majitelka kavárny rozhodla sama. "Je to mé osobní rozhodnutí, týká se mého hodnotového žebříčku a vnitřní touhy, kterou jsem vždy měla, a to je vzdělávání a školství, kde jsem působila a kam mě to stále táhlo nazpět. Vedle toho také květiny," vysvětlila Kateřina Smejkalová s tím, že původně si chtěla otevřít jen květinářství a jako doplňující modul kavárnu. Postupem času si ale právě kavárna pro velký zájem hostů žádala větší pozornost.