Jindřichův Hradec - Nejvíc peněz spolykají přestavba hvězdárny, kanalizace v Děbolíně a na Jitce nebo rekonstrukce ulice 28. října.

Letošní rozpočet města u Vajgaru zatím stále vzniká – na rozdíl od předchozích let, kdy jej zastupitelé schválili už v prosinci. Plánované největší investice z něj představil starosta Stanislav Mrvka.



„Tou nejdražší záležitostí je bezesporu výstavba kanalizace v místní části Děbolín, kde počítáme s více než padesáti miliony korun. Následuje ji dokončení zásadní přestavby hvězdárny a přístavby planetária, kde se bavíme o zhruba čtyřiceti milionech,“ sdělil. Na kanalizaci v Děbolíně by město mohlo získat dotaci, hvězdárnu ale zaplatí kompletně ze svého.



Mezi další velké investice patří podle starosty plánovaná rekonstrukce ulice 28. října (vedoucí mezi bývalým sběrným dvorem a dopravním hřištěm), kde rozpočet počítá se 33 miliony korun, a první etapa rozsáhlé úpravy veřejných ploch na Jitce včetně výstavby kanalizace za zhruba dvacet milionů korun.



Finální podobu rozpočtu pro letošní rok by zastupitelé měli schvalovat na svém veřejném jednání, které se jako obvykle uskuteční ve společenském sále kulturního domu Střelnice ve středu 30. ledna od čtyř hodin odpoledne.