Dorazí v pátek 10. prosince na dačické nádraží a zdrží se až do soboty 11. V pondělí 13. prosince se přesune do jihočeského Tábora. V Dačicích ho navštíví v pátek dopoledne školáci, odpoledne a sobota je vyhrazena pro veřejnost. „Návštěvníkům doporučujeme rezervaci na kontaktech níže, navštívit vlak mohou v pátek od 15.30 do 18 hodin a v sobotu od 10 do 15 hodin,“ upřesnila koordinátorka Martina Matuštíková. Na táborské zástavce je v pondělí čas pro veřejnost určen na od 15.30 do 18 hodin. Rezervovat si lze návštěvu na emailu rajnochova@revolutiontrain.cz, nebo telefonu 608 405 080.