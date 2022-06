Práce na stavbě byly podle technicko-správního náměstka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (SÚS) Vlastimila Zikmunda zahájeny 25. dubna. "Most je v majetku kraje, ale investorem akce je SÚS. Akce byla původně plánována k realizaci již v roce 2021, nicméně vzhledem k dalším stavbám v okolí byla odložena na letošní rok. Most by měl být dokončen 23. srpna," uvedl s tím, že práce pokračují v souladu s harmonogramem. Podle jeho slov je cena stavby 8,2 milionu korun.