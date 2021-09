Podle vedoucí provozu plaveckého areálu Marcely Kůrkové byla sezóna slabší. „Pohybujeme se na číslech, která jsou o třetinu nižší, než byla vloni. Kdyby bylo v létě hezčí počasí, tak by to dopadlo lépe,“ domnívá se Marcela Kůrková. Hlavní sezóna byla kratší právě kvůli počasí. „Skončili jsme dříve, ochladilo se. Letos bylo jen pět tropických dní,“ zhodnotila.

Vloni v polovině října musel areál zavřít až do konce května. „Teď se školy mohly vrátit. A i když mají omezit mimo školní aktivity, tak v případě plavání stát udělil výjimku pro děti prvního stupně. Plavání je pro ně povinné,“ sdělila vedoucí.

Věří, že bazén se na podzim z důvodu covidu letos nezavře. „Jsme optimisté, doufáme, že plošné opatření nepřijde. Uzavření se razantně promítá do ekonomiky zařízení,“ podotkla.

V bazénu se do budoucna chystají novinky. Plány ale zamrazil covid. „Pořád tu zbývají dva dluhy z minulosti. Za prvé chceme předělat dlažbu na relaxačním bazénu, už jsme ji měli před covidem vypsanou v rozpočtu města. Druhý plán je rozšíření sauny,“ řekla. Lidé mají možnost "vyhřívání se" ve finské sauně, bylinkové nebo mohou zajít do infrasauny. Kapacita je ale jen 25 osob v daný okamžik. "V exponovaných časech čekají zájemci fronty. O saunování je velký zájem,“ vysvětlila Marcela Kůrková, proč by chtěli do budoucna rozšířit sauny.

Dodala také, že budova letos oslaví 30 let od vzniku. „Chceme vyhlásit výtvarnou soutěž k třiceti letům bazénu. Druhého října 1991 byl otevřený. Je jeden z nejmladších v kraji. Přístavba části se uskutečnila v roce 2009,“ shrnula Marcela Kůrková.