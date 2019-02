Pokud radnice získá desetimilionovou dotaci, bude možné přistavět novou třídu v areálu hvězdárenské školky. Podle radního Bohumila Komínka by nový pavilon mohl vyrůst už do konce letošního roku. „Tím by se školce mělo ulevit. Nynější kapacita je devadesát míst a přístavbou by vzniklo dvacet čtyři dalších,“ vysvětlil.



Další miliony spolykají 1. a 4. základní škola, které čeká částečná výměna oken a oprava fasád. Opravy první školy budou stát pět milionů korun, na čtvrté škole potom osm milionů.

Rekonstruovat se bude rovněž kuchyň 3. mateřské školy na Vajgaru i jídelnu 3. základní školy.



Sedm set tisíc korun také letos radnice zaplatí za přípravu projektů pro příští roky. „Jedná se o projekty na přístavbu baletního sálu k základní umělecké škole, na rekonstrukci elektroinstalace v 5. základní škole a na výstavbu tělocvičny u 2. základní školy,“ informovala mluvčí radnice Karolína Bartošková.