Slavnostní den mají za sebou prvňáčci také na 5. základní škole na sídlišti Vajgar. "Prvňáčků nastoupilo v jedné třídě 24, ve druhé třídě 26 žáků a to z toho důvodu, že v pondělí k nám přišly dvě ukrajinské děti. Budeme vytvářet skupiny těchto dětí, kde se budou učit českému jazyku. Vychází to na jednu až dvě hodiny denně, jinak budou ukrajinské děti docházet do svých tříd," upřesnil ředitel Pavel Štefl. Škola také zaměstnává ukrajinskou paní učitelku, která bude fungovat jako asistentka a pomáhat dětem s lepší adaptací.

Prvňáčky na 5. základní škole přivítal ve čtvrtek do lavic také starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák. "Hlavně přeji rodičům, aby na své děti měli hodně času, aby se jim věnovali a aby děti pak neměly problémy ve škole, protože od toho to všechno začíná. A dětem přeji, ať se jim ve škole líbí, ať mají hodně kamarádů a ať chodí do školy rády," vzkázal starosta Mlčák. Město jako každoročně věnovalo všem prvňáčkům balíček s výtvarnými a psacími potřebami.

Spolu s dětmi prožívaly tento velký den také jejich rodiny. Maminky i tatínkové dění ve třídách pečlivě dokumentovali. Natěšení prvňáčci prý často nemohli radostí dospat. "Kristýnka se moc těšila, protože se ve školce už trochu nudila. Těšila se hlavně na děti a na to, že se zase naučí něco nového. Dávaly jsme spolu věci do tašky, vybíraly oblečení na sebe i účes," popsala přípravy na školu maminka prvňačky Eva Kozlová.

Učitelé pro nové školáky nazdobili třídy a chystali si uvítací řeči. I když by se mohlo zdát, že jde o rutinu, opak je pravdou. "Je to pro mě pokaždé jiné, jsem rozechvělá i dojatá, ale doba je taková, že děti už jsou samostatné, šikovné a nepláčou. Pro školáky i rodiče je to v životě velký zlom," konstatovala třídní učitelka 1.B. Zdeňka Mlčáková. Ve třídě má i školáky s méně obvyklými jmény, například Ozzy, Kyryl nebo Bonifác.

Také třídní učitelka sousední 1.A. Hana Pragerová cítila mírnou nervozitu. "Pokaždé se trochu bojím, ale jinak jsem se na prvňáčky moc těšila, je to pro mě vždy nová zkušenost. Jako domácí úkol jsem si připravila kartičky se jmény, které děti dostanou na krk, abych si je lépe zapamatovala," dodala učitelka.