Hadí muž pochází ze slavné cirkusové rodiny a poprvé vstoupil do manéže už v 11 letech. „Vše, co ve vystoupení předvádím, mě naučil můj ruský trenér, se kterým jsem se v deseti letech seznámil ve Švýcarsku. Rok mě zaučoval a ukázal mi jak to dělat správně tak, abych si neublížil. Všelijak mě natahoval, abych získal potřebnou pružnost, vyhazoval mi ramena a lámal nohy do rozštěpu. Byl přísný, ale opravdový profesionál,“ zavzpomínal mladý artista Ludvík. Denně prý trénuje alespoň dvě hodiny, aby se udržel v kondici.

Člověk ale není stroj a občas se stane, že i Ludvík své tělesné možnosti přecení. „Jednou se mi stalo, že jsem se během vystoupeni zasekl v rouře, kterou jsem se protahoval. Spadl jsem na zem ze stolu, na kterém jsem vystupoval. Kolegové přiběhli ze zadního vchodu a vytřepávali mě ven. Teď na to vzpomínám s úsměvem,“ poznamenal hadí muž.

Své umění předvede divákům v Jindřichově Hradci od 23. do 26. června. Cirkusové šapitó s hororovými postavami vyroste v areálu Tyršova stadionu. Vystoupení začínají vždy v 19 hodin, poslední den je začátek představení o hodinu dříve.