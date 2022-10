Češi i cizinci, třeba i Australané, Jihokorejci nebo Kanaďané se přijedou přes rok ubytovat do Autokempu Třeboň u Opatovického rybníka. Ten letos ukončil sezonu 2. října. "Jsme spokojeni," říká Jiří Neubauer starší, který zařízení provozuje přes 30 let. "Začínali jsme v dubnu, sezona byla dobrá. V hodnocení veřejnosti jsme skončili jako šestí v republice," zdůrazňuje Jiří Neubauer st. a dodává, že ceny nezvedali a nechali je stejné jako v roce 2021. "Lidé chválili, že jsme laciní," naznačuje provozovatel, co příznivě ovlivňuje návštěvnost vedle čistoty v areálu nebo dobré kuchyně.