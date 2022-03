Přímo do těchto míst se vypravují i jihočeští řidiči vezoucí humanitární pomoc, chtějí totiž mít jistotu, že se vše dostane do správných rukou. Dokud to bude podle jejich informátorů bezpečné, budou pokračovat v pendlování. Zpět nejezdí s prázdnou, berou vždy několik předem domluvených pasažérů.

Z druhé dobročinné výpravy se vrátili o víkendu například Karel Vítek, Jan Černohorský a další dobrovolní šoféři z Táborska. Ve Lvově jejich dodávky koordinuje tajná spojka. Mají strach z vyzrazení trasy i lokality kvůli všudypřítomným dizintům operujícím na území Ukrajiny i mimo ní. "Informace o poloze skladu, ale ani cestě nesmíme z bezpečnostních důvodů podávat. Hrozilo by vyzrazení, Rusové na to čekají, aby věděli, kam poslat rakety," vysvětlil Karel Vítek úvodem.

Dojedou až na místo

„Jezdíme do největšího vojenského humanitárního skladu ve Lvově,“ uvedl Vítek s tím, že polohu nesmí specifikovat. „Máme tak jistotu, že materiál ze sbírky opravdu pomáhá tam, kde je potřeba,“ dodal. Osočení z podvodu rezolutně odmítá. "Nechápu, jak nás někdo může obviňovat, co bychom si na těch lidech vzali," komentuje.

Třebaže jejich činnost někdo považuje za zviditelnění, svou solidaritou a skutky by mohli jít ostatním příkladem. Cestu financují ze svých zdrojů, ale podle nich to stojí za to. „Mám dobrý pocit, že se nám podařilo pomoci alespoň některým uprchlíkům, většinou maminkám s dětmi, ale i babičkám,“ řekl.

Davy na hranicích

Na pomezí Polska a Ukrajiny cestou míjejí davy uprchlíků, které se snaží opustit zemi. „Pokaždé mi tečou slzy, ten pohled rozhodí i ostřílené chlapy. Jsou to tisíce žen, a opravdu malé děti třeba jen v zavinovačkách. To neustojí nikdo, když to vidí na vlastní oči,“ poznamenal smutně.

Na svůj náklad předem vyplňují potřebné formuláře, aby urychlili celní odbavení. Cestou na ukrajinském území je pak často staví hlídkující policisté a vojáci. „Nesmí se moc fotit, ani natáčet, na všechno dohlížejí. Poměrně nízko přelétávají vrtulníky, které přepravují zraněné,“ přiblížil záběry, které zde pořídil.

Převážejí ukrajinské ženy a děti přímo do jižních Čech. „Vše je domluvené dopředu s naším známým, který to koordinuje, tak aby ti lidé byli včas na místě," sdělil. V lokalitě se zbytečně nezdržují, vyloží pomoc a naberou uprchlíky. "Vezli jsme je do Soběslavi, Klenovic, Roudné, i Tábora za svými příbuznými. Budeme pokračovat, dokud to půjde,“ vysvětlil Karel Vítek.

Jejich spojka na telefonu je informuje o aktuální situaci. „Kdyby se to tam začalo přiostřovat, padaly bomby, tak by nás předem varoval a během cesty stopnul,“ naznačil. Ukrajinu opouští vždy ještě před nočním zákazem vycházení. „Kdybychom se tam zdrželi, tak odtud už potom neodjedeme. V noci bychom se mohli setkat i s palbou, a to nechceme riskovat,“ konstatoval.

Chybí vojenská technika

V současnosti chybí vojenské vybavení. Před další cestou shání příslušenství s nočním viděním, či termokamery. Také helmy, neprůstřelné vesty, obvazy, náplasti, škrtidla, vysílačky a podobně.

Účel splní i staré autolékárničky. „Záškodníci totiž chodí v noci a házejí v tu dobu naváděcí zařízení pro rakety na vybraná místa, proto naši vojáci potřebují termovizi, aby mohli operovat i v noci,“ upřesnil Igor Sloboda z Tábora, který pomáhá s organizací a do Lvova také jezdí.

Nyní dizidenti s Rusy zaminovali i únikovou cestu tzv. evakuační koridor z Mariupolu, což potvrdili i lidé z Českého červeného kříže. „Chtějí ty obklíčené Ukrajince pravděpodobně vyvážet do Ruska, tohle ale určitě nedopadne dobře,“ uzavřel Sloboda.

Ukrajinská strana v pondělí 7. března zveřejnila aktualizovaný přehled ztrát na straně Ruska. Podle jejích informací zemřelo dosud 11 tisíc ruských vojáků a zničeno bylo 46 letadel, 68 vrtulníků, 290 tanků a téměř tisícovka obrněných vozidel. O ztrátách na vlastní straně nehovoří. Od začátku ruské agrese na Ukrajině podle pondělních čísel OSN zahynulo nejméně 406 civilistů, včetně 27 dětí. Reálná čísla však budou vyšší. Podle ukrajinské komisařky pro lidská práva Ludmily Denisové zemřelo v důsledku ruského odstřelování 38 dětí, a dalších 71 utrpělo zranění.