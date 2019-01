Jindřichův Hradec - Do konce dubna se mohou hlásit všichni, kdo chtějí podpořit myšlenku, že kolo je dobrý dopravní prostředek na cestě do práce a zároveň pro sebe udělat něco prospěšného. Navíc mají cyklisté možnost vyhrát i zajímavé ceny.

Loni se do projektu Do práce na kole zapojilo 761 firem z 11 měst v republice, na Hradecku jen tým jindřichohradecké pobočky banky Sparkasse. „Loni jsem najela asi 350 kilometrů. Zpočátku se mi to moc nelíbilo, ale rychle mě to nadchlo a letos jezdím už od března," říkáLenka Michalcová, která se s dalšími 23 kolegy již přihlásila i do letošního ročníku.

O jeho pořádání v Jindřichově Hradci se letos stará sdružení Civis novus. „Rádi bychom ukázali, že i u nás je spousta lidí, kteří na kole jezdí, ale zároveň bychom pro ně chtěli i zlepšit podmínky," vysvětlila za sdruženíPetra Jahodová, kterou mile překvapil počet dosud přihlášených. „Hlásí se nám stále noví zájemci, zatím jich je něco přes čtyřicet, ale my chceme dosáhnout na třístovku," doufá.

Podporu projektu vyjádřilo i vedení města. „Jsme rádi, že se sem podařilo projekt přivést, my se sami zapojíme a organizátory podpoříme," předeslal místostarostaBohumil Komínek. Z městského úřadu by se podle něj měly zapojit téměř tři desítky lidí.

Pro účastníky je připravena řada doprovodných akcí. „Připravuje se toho víc, aktuality budou na webu civisnovus.cz," dodala Lenka Michalcová. Seznamovací vyjížďka startuje 26. dubna ve 13 hodin z parkoviště za městským úřadem.

Do práce na kole o co jde:propagovat kolo jakožto ideální dopravní prostředek pro jízdu do práce jak se zapojit:přihlásit se můžete pomocí formuláře na webu www.dopracenakole.net/ registrace koordinátor v Jindřichově Hradci:Civis novus (www.civisnovus.cz) kdy se bude jezdit a co se hodnotí:po celý květen, sčítají se ujeté kilometry, hodnotí se pravidelnost i kreativita (hraje se o zajímavé ceny), v Jindřichově Hradci je navíc připravena soutěž o nejlepší název týmu

Petra Jouzová