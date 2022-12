Skupina betlémářů čítá až čtyřicítku herců. Z poloviny ji tvoří rodina Malíkova z Borovan, druhá polovina jsou kamarádi a další nadšenci. V představení tradičně nechybí ani živá zvířata, která si ochotníci zapůjčují ze dvora v Mysletíně. Návštěvníky betléma nadchl také roztomilý Ježíšek. "Je to můj vnuk Timotej, kterému je rok a půl. V betlémě už jsme ale za dobu jeho existence měli Ježíšků celou řadu, byly to většinou děti, které se v tom správném čase v Borovanech narodily," řekl hlavní organizátor akce Stanislav Malík. Všechny protagonisty si navíc po představení mohou návštěvníci vždy prohlédnout zblízka nebo se s nimi vyfotografovat.

Jedenáct nad nulou a déšť. Vánoční obleva přijde na jih Čech v plné síle

Nápad začít hrát živý betlém vznikl v rodině Malíků už před třiceti lety. "Po revoluci jsme byli v Německu v Řezně a tam jsme něco podobného viděli, byla to ale statická scéna. Když jsme pak jeli domů, přemýšleli jsme, že bychom něco podobného mohli udělat u nás, aby to bylo opravdu živé. Rozpohybovali jsme scénu za pomoci epických koled a herci předvádějí to, o čem se zpívá," vysvětlil Stanislav Malík. Začátky ale podle něj nebyly lehké. "Dříve to bylo primitivní, kdy jsme si pouštěli hudbu z magnetofonu, který nám třeba zamrzl, až jsme se postupně propracovali k tomu, co předvádíme dnes," zavzpomínal Stanislav Malík s tím, že světla a zvuk během představení zajišťuje profesionální firma. Také scéna i kostýmy jsou propracovanější, mnohé šila profesionální kostymérka.

Betlémáři začínali hrát v roce 1992 v Borovanech, postupem času ale jejich sláva přesáhla hranice města a v současné době mají před Vánoci až čtyři představení. Kromě Borovan vystupují také v Hluboké, Českých Budějovicích nebo Roudném.