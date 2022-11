Nápad na Revolution Train se zrodil v roce 2015. Autora vedl k jeho vzniku osobní příběh. "Můj dobrý kamarád se předávkoval pervitinem a proto jsem se začal zajímat, jestli v tomto směru existují nějaké vzdělávací programy pro děti. Zjistil jsem, že jsou pouze přenášky, kde děti zívají, takže jsem chtěl vybudovat něco, co by je zaujalo a zároveň mělo smysl," popsal začátky autor projektu Pavel Tůma, který expozici ve stříbrných vagónech každoročně rozšiřuje a obohacuje o nové prvky. "Bývá mýtus, že drogy nabízí dealer v černém Mercedesu, většinou je to ale třeba nejlepší kamarád. V každé třídě je podobný kluk jako byl v našem filmu Marcel, který má peníze svých rodičů a drogy rozšíří mezi ostatní děti, bude rebelovat, experimentovat. My tu dětem říkáme, aby se dokázaly zamyslet a říci ne," poznamenal Pavel Tůma. Cílovou skupinou projektu jsou děti a mládež ve věku 12 až 17 let.