„Koledníci se vydají nejen do ulic Jindřichova Hradce, ale také do obcí v okolí, jako jsou například Kardašova Řečice, Pluhův Žďár, Nová Včelnice, Nová Bystřice a podobně,“ vyjmenovala ředitelka jindřichohradecké Farní charity Karolína Píchová.

V letošním roce bylo zapečetěno 57 pokladniček. Přesný počet koledníků není možné dopředu odhadnout, protože jejich počet se mění.

„Není to tak, že by ke každé pokladničce patřili tři koledníci. Mnohdy je jich více, protože jdou například koledovat děti ze školky společně. Počítáme, že koledníků bude minimálně dvě stě,“ dodala ředitelka.

Během slavnostního zahájení vystoupil Pěvecký sbor Smetana s Českou mší vánoční Jakuba Jana Ryby a koledníkům, kteří se vypraví na Tříkrálovou sbírku, v kapli sv. Maří Magdaleny požehnal jindřichohradecký probošt Ivo Prokop.

„Přeji jim především, aby se jim během sbírky dařilo. Aby se setkali s dobrými lidmi, kteří na dobré účely přispějí. Tací lidé tady určitě jsou. Mám zkušenost, že lidé do Tříkrálové sbírky rádi přispívají. Sbírka je prospěšná jak pro ty, co obdarovávají, protože mají šanci udělat něco užitečného, tak pro ty, co vybírají, protože ti se účastní dobrého díla. A samozřejmě i pro ty, kterým je výtěžek určený,“ zmínil probošt.

Z výtěžku Tříkrálové sbírky půjde 65 % do Farní charity Jindřichův Hradec, 15 % využije na své projekty Diecézní charita České Budějovice, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % se použije na režii sbírky.

„Už tradičně peníze použijeme na námi poskytované sociální služby. Primárně pak v letošním roce vybíráme finanční prostředky na nákup druhého automobilu, protože rozšiřujeme sociálně-aktivizační službu pro rodiny s dětmi. Chceme tyto rodiny podpořit a pomoci jim odpíchnout se z těžkých situací někam dál,“ doplnila ředitelka Farní Charity Jindřichův Hradec Karolína Píchová.

Lidé na Jindřichohradecku jsou štědří, každým rokem se tu vybere vyšší částka. Výtěžek z loňské sbírky byl rekordní, vybralo se 140 636 korun. Farní charita peníze využila na nákup automobilu.