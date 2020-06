Výuka žáků druhého stupně od pondělí funguje ve všech jindřichohradeckých základních školách. Šesťákům, sedmákům a osmákům nabízejí školy konzultační hodiny a připravené jsou speciální rozvrhy. Aby se děti do školy vešly, má každý ročník vyhrazený jeden výukový den v týdnu.

„Opět jsou vytvořené skupiny po patnácti dětech. Pro druhý stupeň ale platí výjimka a mohou se u skupinek střídat učitelé,“ zmínila místostarostka Magda Blížilová.

Výuka se zaměří především na češtinu nebo matematiku a žáci si doplní hlavně to, co nestihli během studia na dálku. Postupně se také ukončí školní rok, vyklidí se šatny, vracet se budou učebnice. Školáci s sebou musí mít ve škole dvě roušky a odevzdávali také prohlášení o tom, že nepřišli do styku s koronavirem.

Základní školy v Jindřichově Hradci mají pro žáky k dispozici dostatek hygienických potřeb a dezinfekcí. Výuka je zajištěna jak prostorově, tak personálně. Účast školáků je dobrovolná. Ti, kteří na konzultační hodiny nechodí, pokračují v distančním studiu na dálku.

Za stejných podmínek se na konci května vrátili do škol žáci prvního stupně.

„Ředitelé škol se svým personálem všechno důkladně připravili, i když to nebylo úplně jednoduché. Rozjezd byl bezproblémový a dodržují se základní opatření. Mimo třídu děti nosí roušky, ve třídě je mít nemusí. Dodržují se rozestupy i doporučené hygienické podmínky v jídelnách,“ poznamenal starosta Stanislav Mrvka.

Nejvíce dětí se přihlásilo k dobrovolné výuce na 5. základní škole, přibližně sedmdesát procent.

„A pokud bych měl uvést přesná čísla, tak ve školách v současné době máme 1360 dětí, což je polovina všech školáků,“ dodal starosta.

Na konci května se otevřely i všechny místní školky. Ty zatím navštěvuje necelých padesát procent dětí.

„Osobně moc nechápu, že se ve školách musí dodržovat omezené počty dětí ve skupinkách, zatímco ve školkách mohou být bez problému plné třídy. Myslím si, že by se nic nestalo, kdyby školní rok běžel opět normálně,“ uvedl starosta Mrvka.

Město zajistilo i umístění dětí ve škole a školce v době nouzového stavu, a to pro zaměstnance jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému.

„Nezdá se to, ale podílelo se na tom celkem třiašedesát lidí. Dokázali jsme tedy chod zabezpečit i ve ztíženějších podmínkách. A já bych jim všem za to chtěl moc poděkovat,“ zakončil starosta.