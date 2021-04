Na to, že u silnice míjejí motoristé čerpací stanice s logem Benziny, Shellu, ÖMV nebo Robin oil či EU oil, už jsou dávno zvyklí. V průběhu několika málo let se zřejmě dočkají i toho, že často uvidí za krajnicí třeba i logo společnosti E.ON. Nečekaně rychle totiž rostou dobíjecí stanice pro elektromobily.

Systém E.ON Drive slaví v dubnu v České republice dva roky fungování. Má přes 2 300 registrovaných uživatelů a nabízí 106 elektro dobíječek. Ve druhé polovině letošního roku E.ON očekává, že bude mít přes tři tisíce registrací ve svém systému, který nabízí výhodnější ceny za dobíjení, ale i řadu dalších podpůrných služeb. „V České republice bylo ke konci roku 2020 přes pět tisíc registrovaných čistých elektromobilů a v síti E.ON Drive máme více než 2 300 uživatelů, to je skoro polovina, což je skvělý výsledek. Zájmu se strany e-mobilistů si velmi vážíme. První tisícovku registrací jsme překročili ještě v listopadu 2019. Druhou pak ve stejném období v minulém roce. Dá se říct, že na těchto počtech je vidět i rostoucí zájem o elektromobilitu v Česku,“ vysvětluje Martin Klíma, vedoucí oddělení Mobility Services společnosti E.ON Energie.

S větším počtem uživatelů sítě roste i počet dobití. Na stanicích E.ON Drive za rok 2019 bylo 22 499 dobití, vloni už 33 579. Letos do konce března už systém evidoval 7 232 dobití. Celkem tak za dva roky fungování řidiči provedli už více než 63 tisíc dobití a dohromady odebrali více než 797 MWh elektrické energie.

Registrovaní uživatelé systému mají k dispozici i mobilní aplikaci, která umožňuje sledovat historii dobíjení. "Upozorňuje, když je auto dobité, obsahuje i mapu stanic s jejich obsazením nebo navigaci k nim. Registrovaný zákazník také snadno dobije díky kartě E.ON Drive za výhodnější ceny,“ vypočítává další výhody Martin Klíma.

Do roku 2022 chce mít E.ON síť už 300 stanic po České republice. Zatím se firma soustředila hlavně na pokrytí klíčových dopravních tahů, do budoucna počítá s plošnou instalací stanic i v dalších oblastech. K rozšíření sítě dobíjecích stanic intenzivně pomáhá i služba tzv. Partnerské dobíječky. Ta je zaměřena na zájemce, kteří chtějí nabídnout svým zákazníkům komfort v podobě možnosti dobíjení u jejich provozovny. „V této oblasti jsme na trhu jedničkou a poskytujeme veškeré služby nutné k efektivnímu provozu dobíjecích stanic od špičkového hardwaru po výhodnější tarif na odběr elektrické energie,“ říká Lukáš Bajt, který vede obchodní tým E.ON Drive.

Své výročí oslaví E.ON Drive i tím, že elektromobilistům letos otevře druhý dobíjecí hub v Sulejovicích přímo u dálnice D8 u Lovosic, kde budou po spuštění tři ultrarychlé dobíjecí stanice a zázemí pro odpočinek a regeneraci během času dobíjení. „Aktuálně nám bylo vydáno stavební povolení, do konce června bychom chtěli mít stavbu hotovou. Zajímavostí kromě technologií bude i robustní přístřešek, který bude vyroben metodou 3D tisku,“ dodává Martin Klíma.

Dobíječky v deseti zemích Evropy

Síť E.ON Drive není jen záležitostí České republiky. Už třetím rokem funguje také v dalších evropských zemích. Celkem teď najdou řidiči po celé Evropě třináct tisíc dobíjecích bodů E.ON Drive, u kterých jen za rok 2020 odebrali 27,8 GWh elektrické energie. Aktuálně síť E.ON Drive funguje v Itálii, ve Velké Británii, Německu, Norsku, Švédsku, Dánsku, Maďarsku, Česku a Rumunsku. Jen na Slovensku ji najdou řidiči pod označením ZSE Drive. Všechny země využívají identické řešení softwaru i hardwaru. „Naším velkým cílem do budoucna je to, aby s jednou kartou E.ON Drive mohli řidiči dobít svůj elektromobil ve všech zemích, kde naše síť je. To zatím bohužel kvůli velkému daňovému zatížení není možné a pro každou zemi je potřeba zvláštní registrace,“ dodává Martin Klíma V Evropě je v síti E.ON Drive více než 13 000 dobíjecích bodů.

Na jihu Čech uvedl E.ON Drive do užívání v poslední době dvě nové dobíjecí stanice - ve Volarech a v Drahonicích. Ve Volarech je stanice na náměstí před městskou knihovnou. Jedná se o stanici s pozvolným dobíjením, kde mohou dobíjet naráz dva elektromobily. "Stanice je otevřená 24 hodin denně a sedm dní v týdnu. Platit se na ní dá kartou E.ON Drive nebo jakoukoliv jinou platební kartou přes platební bránu," říká Roman Šperňák, tiskový mluvčí společnost E.ON. Druhá stanice, která přibyla do sítě E.ON Drive, je partnerská dobíječka Pražírna Drahonice v Drahonicích na cestě z Českých Budějovic do Strakonic. Jedná se o dobíječku pro jeden automobil. Stejně jako na jakékoliv jiné stanici v síti E.ON na ní mohou platit řidiči kartou E.ON Drive i běžnou platební kartou a k dispozici je také nonstop.

Předtím byly uvedeny do provozu stanice ve Frymburku a v Hůrce na Lipensku. Na jihu Čech tak řidiči elektrických vozů mohou využít už 22 veřejných dobíjecích stanic v síti E.ON Drive. Další stanice jsou ve výstavbě. V první polovině tohoto roku chtěla energetická firma uvést do provozu například stanice v Soběslavi nebo v Hluboké nad Vltavou. V plánu jsou i stanice v Kvildě, ve Strakonicích nebo v Kaplici. Na jihu Čech nabízí E.ON veřejné dobíjecí stanice třeba v Českých Budějovicích (celkem čtyři), Českém Krumlově (také čtyři) a pak vedle jmenovaných míst i ve Slavonicích, Kardašově Řečici, Písku nebo Malých Nepodřicích.

Jubilejní stou veřejnou stanici uvedla společnost E.ON do provozu na konci minulého roku před supermarketem Terno v Českých Budějovicích. „Dosažená stovka je pro nás významným mezníkem,“ zdůraznil tehdy Martin Klíma s tím, že letos chce E.ON počet stanic minimálně zdvojnásobit.

Na jihu Čech rozvíjí služby elektromobilistům také společnost ČEZ. Na jihočeských stojanech ČEZ pro dobíjení elektromobilů loni rostly odběry meziročně o víc než 70 procent na 63.263 kilowatthodin (kWh). V kraji provozuje ČEZ deset veřejných dobíjecích stanic, všechny rychlodobíjecí. Elektroauta loni v jižních Čechách u ČEZu nejčastěji dobíjela u písecké prodejny McDonald’s a čerpací stanice Benzina v českobudějovické Nádražní ulici. Kromě Písku a Českých Budějovic mohou majitelé své elektromobily na jihu Čech nabíjet také v Prachaticích, Soběslavi, Třeboni a ve Vimperku.

Loni meziročně stoupl počet dobití v kraji stoupl o 2325 případů. Celorepublikově pak více než 270 stojanů Skupiny ČEZ do baterií elektromobilů dodalo loni 2,44 miliónů kWh elektřiny, meziročně o 24 procent více. "Loňský rok byl specifický, přesto jsme zvládli postavit o 62 procent více stanic než v roce 2019. Odhadujeme také, že polovina z tří tisíc loni nově registrovaných elektromobilů pravidelně odebírá energii u nás. Letos bychom navzdory pokračující pandemii chtěli udržet loňské tempo výstavby nových stanic," uvedl manažer útvaru čisté technologie ČEZ Tomáš Chmelík.

Do pěti let chce ČEZ ztrojnásobit výkon stanic na 50.000 kilowatt (kW). V Česku je registrováno přes 5000 elektromobilů, loni jich přibylo 3306. Skupina ČEZ rozvíjí elektromobilitu od roku 2009. Na českém trhu dobíjecích stojanů drží zhruba padesátiprocentní podíl. Celkový instalovaný výkon jejích dobíjecích bodů činí 17.800 kW, což je srovnatelné se středně velkou vodní elektrárnou, jež zásobuje město s 50.000 obyvateli. Asi 80 procent dobíjecí sítě ČEZ tvoří rychlodobíjecí stanice s výkonem 50 kW.

Společnost E.ON rozvíjí nejen nabíjecí stanice pro elektromobily. V poslední době přidala do své sítě například další dvě plničky CNG. Jedna úplně nová vznikla ve Strakonicích na výpadovce na Písek v areálu firmy AutoGas – Centrum na adrese Písecká 1115. Uživatelům je k dispozici 24 hodin denně, sedm dní v týdnu a platit se u ní dá CNG kartou, klasickou platební kartou i kartou CCS. „Tento areál by se měl do budoucna rozrůstat. My tam v příštím roce plánujeme postavit i dobíjecí stanici pro elektromobily,“ popisuje další plány Petr Hrubý z oddělení Mobility Services společnosti E.ON. Další CNG plnicí stanice slouží v Milevsku. Tu E.ON převzal od dosavadního provozovatele. Plnicí stanici najdou uživatelé na Pražské ulici a je jim k dispozici nonstop.

A v Břeclavi dokonce letos v lednu E.ON instaloval nabíječku pro elektromobily, která využívá i solární panely. Zařízení v sobě spojuje fotovoltaickou elektrárnu, bateriové úložiště a veřejnou dobíjecí stanici pro elektromobily. Je aktuálně jedním z nejvýkonnějších svého druhu v České republice a stojí u čerpací stanice Benzina ORLEN poblíž Břeclavi, kde je nejvíce slunečných dní v tuzemsku v roce. „Je to pro nás další krok k tomu, aby elektromobilita byla ještě ekologičtější. Už teď mohou řidiči na většině našich stanic dobíjet energií pořízenou z obnovitelných zdrojů. U Břeclavi budou moci využít přímo energii ze slunce, kterou vyrobí fotovoltaické panely na střeše nad dobíječkou. Díky bateriovému úložišti navíc budeme moci vyrobenou energii skladovat i pro dny, kdy slunce nebude svítit,“ vysvětluje Martin Záklasník, generální ředitel skupiny E.ON v České republice.