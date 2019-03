Chystá se výměna parního potrubí za horkovodní v části Dobrovodské ulice. Největším dopravním omezením v této souvislosti bude uzavírka Dobrovodské ulice v úseku od světelné křižovatky s ulicí U Lávky po Vodní ulici. Začne 11. března a potrvá až do 31. května. Pro objížďku bude doporučena třeba Vrbenská ulice. Podle člena představenstva teplárny Martina Žahourka představují horkovody nejefektivnější způsob distribuce dálkového tepla. Letos se má na horkovod napojit i Havlíčkova kolonie.

Akce změní na několik týdnů trasy nejen osobních automobilů ale také městské hromadné dopravy.

Tisíců řidičů se dotkne chystaná uzavírka jedné z klíčových budějovických komunikací – Dobrovodské ulice. Pro cestu do centra krajské metropole totiž využívají úsek v Pětidomí, který bude mimo provoz, i obyvatelé Ledenic, Borovan nebo Srubce. Hlavní objízdné trasy budou vedeny ulicí Vrbenskou a E. Beneše a Družstevní.

Uzavírka v Dobrovodské se plánuje od 11. března do 31. května kvůli investici teplárny. Ta bude předělávat další část sítě na horkovodní. Zákazníků teplárny se ale předělávka parovodu na horkovod dotkne pouze krátce při zprovozňování nových technologií. Dodávky budou jinak zajištěny provizorním propojením sítí. Stavba 3528 metrů dlouhého horkovodu v Suchém Vrbném začala podle člena představenstva teplárny Martina Žahourka vloni položením 180 metrů nového potrubí mezi ulicemi Vodní a Pod lékárnou. Práce jsou naplánované až do konce letošního roku a dotknou se i dalších ulic v lokalitě - E. Beneše, Fr. Škroupa, Ledenická, Čsl. Legií a Jiřího z Poděbrad.

„Každá taková investice v ulicích omezuje motoristy i chodce. Uvědomujeme si to, a proto je naši snahou provádět je v co nejkratších termínech, s co nejmenším dopadem do veřejného prostoru,“ zdůraznil ale Martin Žahourek.

V Dobrovodské ulici bude místním i přespolním odměnou za uzavírku i nový asfaltový povrch, který v dotčeném úseku zajistí Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Mělo by se tak stát ještě do konce května.

Na dočasné změny se musejí připravit také cestující městské hromadné dopravy. Podle vedoucího útvaru obchodu dopravního podniku Viktora Lavičky budou do Suchého Vrbného linky jezdit Plynárenskou a Vodní ulicí a ve směru do centra ulicemi Vodní a Družstevní. Změní se i zastávky v Pětidomí.