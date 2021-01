Zdroj: DeníkO tom, že sbor je velice aktivní, svědčí fakt, že každoročně tato jednotka pořádá hasičský bál, nově také velice oblíbené vepřové hody nebo například pomáhá při organizaci dětského dne a při pálení čarodějnic, stavění máje, zdobení vánočního stromku v parku u kostela.

„Ve spolupráci s městem provádí sbor dvakrát ročně sběr kovového odpadu. Pravidelně se též sbor účastní soutěží v klasickém provedení požárního útoku, se střídavými úspěchy,“ poznamenal Petr Janota. Významného úspěchu dosáhli dobrovolní hasiči v roce 2016, kdy zvítězil v soutěži O pohár starosty Jindřichova Hradce.

V roce 2018 byla ke stému výročí vzniku Československé republiky pořádána v Praze celostátní hasičská akce s názvem Hasičská fontána Praha 2018. „Do Prahy se v tyto dny sjelo více než 1 100 dobrovolných hasičů z celé republiky, aby symbolicky zdvihli vody řeky Vltavy do výše, a na motivy České hymny a symfonických básní Vltava a Slovanské tance, vytvořili největší hasičskou fontánu na světě,“ přiblížil událost starosta SDH Petr Janota.

Této historické akce se zúčastnili: Jaroslav Petrů starší, Milan Menčík starší, František Tupý, Milan Menčík mladší a Petr Janota. „Odměnou za víkend strávený v zásahovém obleku v rozpálené Praze je krásný zážitek a dobrý pocit, že jsme byli při tom,“ vylíčil starosta SDH.

KVŮLI VIRU ZRUŠILI PLES

Loňský rok byl pro deštenské hasiče velmi specifický, protože v souvislosti s mimořádnými okolnostmi musela být celá řada soutěží i kulturních akcí zrušena. „Tento stav bohužel pokračuje i v letošním roce, kdy jsme byli nuceni zrušit hasičský ples, což se podle slov pamětníků ještě nestalo," poukázal starosta SDH na dobu epidemie.

Sbor dobrovolných hasičů Deštná má v současné době statut pobočného spolku a jako takový je členem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. „Úbytek obyvatel v malých sídlech se dotkl i Lipovky, kde v roce 2013 sbor dobrovolných hasičů pro nedostatek členů zanikl. Čtyři dlouholeté členy Sboru dobrovolných hasičů Lipovka přijal do svých řad náš sbor. Nyní čítá Sbor dobrovolných hasičů Deštná 59 členů, z toho 10 žen. Sbor řídí výbor, volený valnou hromadou,“ popsal starosta SDH Deštná.

VELKÝ POŽÁR U BRANDLÍNA

V dubnu 2020 byla tato jednotka povolána například k požáru lesa u obce Brandlín. „Vzhledem k rozsahu požáru, který se rozšířil na území asi o velikosti šesti hektarů a klimatickým podmínkám, se jednalo o velmi náročný zásah," připomněl Petr Janota.

Na místě bylo podle něho přítomno 10 jednotek hasičů s 13 cisternami. V průběhu zásahu byl povolán i vrtulník pro letecké hašení. Z Deštné zasahovali obě cisterny i dopravní automobil a celkem 12 hasičů. Zásah trval více než 7 hodin.

Petr Janota také vysvětlil, že je nutné rozlišit Sbor dobrovolných hasičů Deštná (SDH) a Jednotku sboru dobrovolných hasičů Deštná (JSDH), což není totéž. „V Deštné máme to štěstí, že všichni členové JSDH jsou zároveň členy SDH, což není podmínkou, ale v současné době už ani pravidlem. Velice jednoduše lze rozdělit činnost tak, že JSDH jezdí zasahovat a je zřizována a financována městem, kdežto SDH provádí ostatní činnosti a jako spolek má svou subjektivitu,“ doplnil.

Požární zbrojnice se v průběhu let různě stěhovala. V archivních zápisech je uvedeno, že nejprve byla zřízena hasičská zbrojnice v budově radnice, odkud se v roce 1924 přestěhovala do budovy dnešního městského úřadu, poté asi v roce 1954 byla zakoupena a adaptována stodola, dnešní č.p. 177. V roce 2000 byla hasičská zbrojnice přestěhována do novostavby, ve které jsou prostory jak pro jednotku, tak klubovna, kterou využívá ke své činnosti sbor. Petr Janota