„Děti ze třetí třídy se učí ještě docela rychle a úkoly jsou únosné. Každý den se učení věnují maximálně dvě hodiny, pokud k tomu nepočítáme ještě kroužky. Učitelky vše píší velmi srozumitelně. Posílají nám i interaktivní cvičení na počítači, a to děti baví. Protože teď nemám moc práce, tak mi domácí výuka nevadí, mám na ni čas. Rodiny s více dětmi to ale budou mít velice náročné.

Učivo pro osmáka velice obsáhlé a náročné především asi v tom, že to rodiče budou muset nejdříve sami nastudovat. Osmák musí strávit nad učením minimálně čtyři hodiny denně. Podle mého hodně osmáků nezvládá samostudium, takže se jim musí pomáhat. Vyznat se v těch všech úkolech a hlavně rozvrhnout si, kdy co dělat, je náročné. Ale většinou od všech učitelů je učivo srozumitelné a vysvětlené tak, abychom to i my rodiče, pochopili. Třeba i učitel dějepisu připravil látku jednodušší a u všeho napsal jen pár bodů, aby děti měly alespoň přehled, což si myslím, že je super,“ uvedla Jarmila Šelongová.

Dodala také, že je velmi spokojená s jindřichohradeckou základní uměleckou školou, která funguje velice dobře online. Děti dostávají přes internet úkoly, nahrávky i výuku hry na nástroje. S chutí si pak všichni doma i sborově zazpívají.