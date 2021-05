Čím je Pluhův Žďár zajímavý pro návštěvníky?

Naše obec je poměrně rozlehlá, rozkládá se na ploše více jak 33 km2 a tvoří ji 8 místních částí. Hlavním lákadlem pro návštěvníky bude pravděpodobně krásná krajina a státní zámek Červená Lhota.

Máte zde přes léto hodně turistů díky Červené Lhotě, nebo co je k vám často láká?

Přes obec vede několik turistických tras a také cyklostezky. Pěší a cyklisté mohou ocenit kapličky a zvonice v místních částech, kaple v Klenově a v Pohoří jsou památkově chráněné. V Samosolech se turisté mohou občerstvit v hospodě Ve mlýně a krásné překvapení jim přichystá unikátní Perníkomat. Dominantou Pluhova Žďáru je vedle kostela také soukromě vlastněný zámek. Nejvíce návštěvníků samozřejmě přijíždí obdivovat krásy zámku na Červené Lhotě, který je v létě opravdu v obležení. Ale rozsáhlý areál zámeckého parku s opravenou stezkou kolem zámeckého rybníka a novým mostem nabízí návštěvníkům i klidná zákoutí s nezapomenutelnými pohledy na zámek.

Kam jezdí občané na nákupy a kam vozí lidé děti do školy?

V Pluhově Žďáru máme jednotřídní mateřskou školu. Do školy jezdí většina děti do ZŠ Kardašova Řečice, děti z Jižné do ZŠ Deštná. V obci máme dva obchody se smíšeným zbožím, COOP v Pluhově Žďáru a obchod v Jižné. Za větším nákupem naši občané jezdí do Kardašovy Řečice, Deštné nebo do zhruba 12 km vzdáleného Jindřichova Hradce.

Jaké akce v obci pořádáte?

Hlavní akcí pod hlavičkou obce je tradiční vánoční jarmark o druhém adventním víkendu s hranou pohádkou v podání žďárských divadelníků. Další akce pořádají místní spolky za pomoci obce. Místní hasiči se každoročně poměřují v požárním sportu v rámci Memoriálu Zdeňka Maryšky, v Klenově se slaví MDŽ a přelom července a srpna je ve znamení Pivních slavností. Tradiční už je také Samosolský duatlon na začátku léta. Hasiči také pořádají pouťové oslavy nebo sousedská posezení, každoročně je v Pluhově Žďáru také poslední leč. Řadu akcí v Pluhově Žďáru organizuje také Penzion u Zámku, například Makobraní nebo Folkový Pluháč.

Co letos a v následujících letech chystáte za investice?

Největší investice plánujeme do vodohospodářské infrastruktury. V letošním roce budeme realizovat nový vrt pro vodovod Klenov. Dokončili jsme projektovou dokumentaci pro vodovod a kanalizaci v místní části Pohoří, když vše vyjde, realizace začne na podzim 2022. Letos už jsme stihli zrenovovat toalety v kulturním domě v Pluhově Žďáru a instalovat nádrž na dešťovou vodu na zahradě mateřské školy, která loni prošla kompletní přestavbou a nově ji můžeme zařadit do kategorie přírodních zahrad. O prázdninách tam ještě budeme stavět sklad na hračky. Každý rok se také snažíme opravit některé z kulturně historických prvků v obci.

Jaké prvky máte namysli?

Letos to bude oprava křížů v Plasné a křížku v Mostečný, v Jižné již začala renovace památníku padlých. V Klenově bychom měli završit tři roky trvající opravu kaple sv. J. Nepomuckého novou fasádou na lodi kaple. V červnu se bude nový nájemník stěhovat do opraveného obecního domu v Pohoří, stavební práce nás čekají na budově obchodu v Jižné.